El PP señala que la propuesta de Sanidad en listas de espera no puede aprobarse por haber aspectos sin cerrar

El PP señala que la propuesta de Sanidad en listas de espera no pude aprobarse por haber aspectos sin cerrar - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Madrid, Fátima Matute, ha sostenido que la propuesta sobre listas de espera llevada por el Ministerio de Sanidad al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) no puede aprobarse "porque hay muchos aspectos que todavía no están cerrados y, para empezar, la guía técnica de cómo se recogen".

"No es rechazar ese nuevo borrador del Real Decreto, es que no está terminado y hay que seguir trabajando", ha manifestado minutos antes de comenzar la reunión entre el Ministerio y las regiones, acto en el que se ha manifestado en representación de todos los consejeros del Partido Popular (PP). "Hay que seguir trabajando para esa necesidad de medir los indicadores de la misma forma en todas las comunidades autónomas", ha insistido.

Además, Matute, que ha afirmado acudir a la cita "con el ánimo constructivo", ha sostenido que "mientras tanto, sigue vigente el Real Decreto de 2003, que homogeneiza cómo hay que medir las listas de espera", aunque ha reconocido que es "mejorable", ya que "no tiene en cuenta la medición, por ejemplo, de Atención Primaria". No obstante, "lo que mide, lo mide igual en todas las comunidades autónomas", ha subrayado.

Al hilo, ha aseverado que Sanidad "lleva 10 meses de retraso en publicar los nuevos datos, esas nuevas listas, esos nuevos tiempos de espera que, a lo mejor, no quiere publicar antes de las elecciones porque se volverían a dar cuenta que Madrid lidera los menores tiempos de listas de espera".

MADRID CONSIDERA QUE LA LEGISLATURA HA SIDO UNA "TRAGICOMEDIA"

Por otra parte, ha hecho balance de los CISNS celebrados durante la legislatura, que ha calificado de "tragicomedia" en la que "no se han conseguido mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios". "No hemos conseguido mejorar la accesibilidad a medicamentos y tecnología para la población y, desde luego, no hemos conseguido modernizar el Sistema Nacional de Salud (SNS), que está obsoleto y encorsetado", ha declarado.

"Tenemos a una ministra que ha hecho de candidata todo el tiempo: primero. de candidata para la Organización Mundial de la Salud (OMS), que no se lo han dado; luego, de candidata para ese Frente Amplio popular, que ha fracasado; y, desde luego, una candidata perpetua contra Madrid, que lo que ha hecho es apartarla de la gestión y de gestionar para toda España", ha afirmado, para añadir que Mónica García "lo que ha hecho es traicionar a la Medicina y traicionar a los compañeros".

Matute, que ha lamentado el "montón de puntos del orden del día" de la reunión, ha sostenido que la ministra "sigue sola". "No la apoyan los profesionales, no la apoyan los sindicatos y, desde luego, no la vamos a apoyar los consejeros de Sanidad", ha enfatizado, tras lo que ha declarado que trabajarán con la persona que se ocupe de la cartera tras los comicios "para mejorar la Sanidad, para resolver los problemas de la población".

También en clave de futuro, ha afirmado que el objetivo después del 29 de noviembre será "mejorar las condiciones profesionales de todas las categorías pero, en concreto, romper ese conflicto del estatuto médico propio que ha creado la ministra". Además, ha hecho un llamamiento a "incluir en la cartera de servicios todos los medicamentos que sirven no solo para salvar vidas, sino para que las vidas sean mejores como, en concreto, los fármacos que retrasan el Alzheimer".