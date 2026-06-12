Médicos de Laboratorio exigen tener más presencia en las decisiones clínicas

Archivo - Médico de laboratorio. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Medicina de Laboratorio es clave en el diagnóstico rápido y de precisión, por lo que, además de sostener una buena parte del proceso asistencial, debe desempeñar un papel decisivo en la transformación del sistema sanitario, según el Observatorio de Percepción y Análisis en Gestión Sanitaria de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), con la colaboración de Roche Diagnostics, que han presentado este viernes el 'Sondeo de Percepción sobre el papel de la Medicina de Laboratorio en el Sistema Sanitario'.

El trabajo de campo fue realizado en 2025 y cuenta con las respuestas de 82 profesionales procedentes de distintas comunidades autónomas, con una mayoría de perfiles sénior (más de 10 años de experiencia, el 53,66%), vinculados mayoritariamente a la sanidad pública (85,37%) y al ámbito hospitalario (80,48%).

Según estos profesionales, es "imprescindible avanzar en inversión, digitalización, liderazgo clínico e integración en la toma de decisiones organizativas", ya que los resultados del observatorio han demostrado que el laboratorio clínico es percibido como un pilar insustituible del proceso asistencial, pero su reconocimiento en los espacios de toma de decisión estratégica "no se corresponde con esa centralidad".

El presidente de SEDISA, José Soto Bonel, ha declarado que la transformación del sistema sanitario es una "necesidad urgente" en un contexto de complejidad creciente, presión asistencial, desafíos tecnológicos y sostenibilidad comprometida.

"La Medicina de Laboratorio emerge como un eje vertebrador del modelo asistencial que aspiramos a construir: más preciso, más eficiente, más proactivo y más centrado en el paciente. Los datos de este sondeo reafirman que el laboratorio clínico no solo es esencial para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes, sino también para la toma de decisiones clínicas, la mejora de la eficiencia terapéutica y la anticipación en Salud Pública", ha añadido.

Soto Bonel ha subrayado, a su vez, que el informe no es únicamente una fotografía de la percepción actual, sino, sobre todo, "una llamada a la acción, dado que los datos, si bien revelan una alta valoración de la aportación clínica del laboratorio, evidencian al mismo tiempo una desconexión entre ese valor real y su reflejo en los niveles de planificación estratégica, liderazgo clínico e inversión estructural".

EN EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y DE PRECISIÓN

El sondeo sitúa el diagnóstico rápido y el diagnóstico de precisión como las funciones en las que el laboratorio aporta mayor valor, ambas con una puntuación de 6,19 sobre 7. A estas les siguen el seguimiento y control de la enfermedad (6,06) y la gestión clínica orientada al uso adecuado de las pruebas -el denominado Right Care- con 6,01 puntos.

En cuanto a la participación del laboratorio en las decisiones clínicas, el 38,24 por ciento de los encuestados considera que está presente en entre el 71 por ciento y el 80 por ciento del total de decisiones clínicas adoptadas en su organización. Sin embargo, casi un 25 por ciento cree que dicha participación es muy inferior a lo que recoge la literatura científica -que la sitúa en torno al 70 por ciento-, lo que se interpreta como un "indicador del desconocimiento que todavía persiste sobre la actividad real del laboratorio".

Este reconocimiento clínico contrasta llamativamente con la percepción sobre el coste. Solo el 29,41 por ciento de los participantes conoce con exactitud que el laboratorio representa menos del 2 por ciento del gasto sanitario total de su organización; casi el 75 por ciento restante desconoce el dato real.

DECISIVOS, PERO NO DECISORES

Por su lado, la presidenta de SEMEDLAB, Pastora Rodríguez Vázquez, ha lamentado que les consideren decisivos, pero no decisores.

"Se percibe que somos esenciales en todas las fases de la asistencia, pero como un servicio básico y transversal. Sin embargo, no se piensa en la participación de los laboratorios en las fases de diseño y desarrollo de los procesos asistenciales", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el resto vean a los médicos de laboratorio como "centro de coste", ya que en cada proceso de compra se piensa en el ahorro, no en la inversión, y este "enfoque inadecuado frena la potencia de los laboratorios como ejes imprescindibles del diagnóstico, el seguimiento, la gobernanza del dato, la prevención, la medicina personalizada y de precisión".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN

La automatización lidera con claridad las tendencias estratégicas valoradas en el sondeo (6,46 sobre 7), seguida de la generación de sistemas expertos algorítmicos para el soporte a la decisión clínica (6,12), el laboratorio de precisión como núcleo de la Medicina de Precisión (6,04) y la aplicación de la IA y el Big Data en la gestión del laboratorio (5,90).

En cuanto al valor de la automatización como tal, los participantes han destacado especialmente su impacto en la rapidez (6,15) y la eficiencia (6,15), seguidos de la bioseguridad (6,01) y la eficacia (6,00).

Sobre el papel de los responsables de los servicios de Medicina de Laboratorio en el liderazgo de esta transformación, el sondeo recoge una división significativa: el 47,06 por ciento considera que 'son poco líderes';, mientras que casi el 52 por ciento cree que ejercen un liderazgo 'notable o destacado'. Según los expertos, este resultado es un "llamamiento a fortalecer el perfil directivo y transformacional de estos profesionales".

"Actualmente estamos inmersos con éxito en procesos de detección precoz de patrones de riesgo, como por ejemplo el riesgo cardiovascular o la enfermedad renal en miles de pacientes. Por otro lado, la mayor capacidad de análisis y revisión de bases de datos es esencial para las áreas de genética y medicina personalizada", ha recordado Rodríguez Vázquez.

BARRERAS ESTRUCTURALES

El sondeo, además, ha identificado tres grandes áreas que frenan la capacidad del laboratorio para aportar todo su valor: la insuficiente implantación de la innovación, la infrafinanciación y la falta de recursos humanos, y la necesidad de mayor coordinación y liderazgo clínico.

En lo que respecta a los retos del Sistema Sanitario en general que condicionan la aportación del laboratorio, los participantes han destacado la calidad asistencial, seguridad y experiencia del paciente (6,09); la implementación de la innovación (6,05) y la sostenibilidad financiera (5,97).

La directora general de Roche Diagnostics en España, Adriana Rubio Silva, ha detallado que para la farmacéutica esta colaboración es el "reflejo de su compromiso con el ecosistema sanitario español".

"Los resultados del sondeo confirman que el laboratorio clínico es un eje vertebrador y estratégico para la transformación de nuestro Sistema Sanitario. Debemos continuar apostando por la adopción de la innovación y la digitalización de forma sistemática para evolucionar y acompañar las necesidades del sistema sanitario. Desde Roche Diagnostics llevamos esta innovación al ámbito del diagnóstico", ha sumado.

El informe concluye con una batería de recomendaciones articulada en torno a tres niveles de actuación. En el ámbito estratégico o de macrogestión, las medidas con mayor respaldo son la centralización o trabajo en red entre laboratorios de distintos hospitales (6,08) y el impulso de la Compra Basada en Valor (6,06).

En el nivel de gestión operativa, la prioridad es la formación en nuevas tecnologías dirigida a los profesionales (6,19), seguida de la formación en IA (5,94) y en Big Data y Business Intelligence (5,92).

Por último, en el ámbito de la implementación, las medidas más valoradas son la mayor interoperabilidad entre servicios y departamentos (6,26) y la implementación de la innovación tecnológica (6,25).