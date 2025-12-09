Arranca la primera de las cuatro huelgas médicas contra el Estatuto Marco con un seguimiento del 90%, según CESM

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas esta semana por los sindicatos médicos para protestar por el borrador del Estatuto Marco ha comenzado este lunes con un seguimiento de entre el 85 y el 90 por ciento de los médicos y facultativos, según ha informado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

"Un seguimiento global muy alto teniendo en cuenta los servicios mínimos abusivos que han decretado la mayoría de las comunidades autónomas, denunciados en buena parte de ellas por los sindicatos autonómicos", ha indicado la Confederación.

Por su parte, en Madrid, cerca de 2.000 médicos y facultativos han salido a las calles para protestar por este nuevo Estatuo Marco, según ha informado la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts).

En la huelga, convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), los médicos y facultativos han pedido al Ministerio de Sanidad y a las CCAA la aprobación de un Estatuto Marco propio que ponga fin a las condiciones laborales "injustas" que arrastra la profesión.

En Madrid, los profesionales han salido a las calles en una manifestación convocada por Amyts, que ha partido del Congreso de los Diputados y ha concluido frente al Ministerio dirigido por Mónica García.

Pese a unos servicios mínimos considerados abusivos por los convocantes, hospitales y centros de salud de toda la región han secundado el paro en este primer día de movilizaciones. La huelga, tanto a escala estatal como madrileña, continuará hasta el viernes 12 de diciembre con el objetivo de visibilizar ante los responsables políticos la indignación del colectivo por unas jornadas laborales "extenuantes", unas guardias "interminables" y un marco legal que "no reconoce la singularidad del ejercicio médico", entre muchas reivindicaciones.

"La huelga de médicos y facultativos es siempre un fracaso, implica que no se ha llegado a ningún diálogo ni a ningún acuerdo a pesar de todas las propuestas que hemos presentado desde el infame borrador de enero", ha señalado la secretaria general de la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández.

En Madrid, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

Amyts ha celebrado el seguimiento de los paros en este primer día, a la vez que ha denunciado que tanto el Ministerio como las CCAA mantengan posiciones inmovilistas y que no se escuche a los profesionales. El conflicto lleva meses abierto y resulta especialmente preocupante que Mónica García mantenga su negativa a impulsar un Estatuto específico para el personal médico, mientras la administración autonómica continúa aplazando reformas que sí están dentro de su competencia.

Entre las demandas de Amyts figuran un nuevo modelo de carrera profesional y el reconocimiento de la singularidad y la responsabilidad del desempeño médico, junto con una diferenciación retributiva A1/A2 y el mantenimiento de los requisitos de titulación y categoría.

Además, reclaman la jubilación anticipada, la subida del pago por guardias al 175% y el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre, entre otros puntos.

Por todo ello, Amyts ha reclamado al Ministerio de Sanidad que acceda a negociar un Estatuto Médico y Facultativo que reconozca la realidad laboral de la profesión, así como a la Consejería madrileña a abrir una mesa de diálogo para frenar la fuga de talento y poner en marcha las reformas que continúan paralizadas.

Por último, Amyts ha anunciado que convocará una nueva huelga médica los días 14 y 15 de enero si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

SEGUIMIENTO DEL 90% EN ANDALUCÍA

Según CESM, en Andalucía han seguido la huelga cerca del 90 por ciento de los médicos, mientras que en Canarias en torno al 60 por ciento. En Baleares, en el ámbito hospitalario, han seguido la huelga el 85 por ciento de los profesionales, destacando el servicio de Anestesia que ha alcanzado el 100%. En la Atención Primaria estiman que la ha seguido el 65-70 por ciento.

Por su parte, el CESM ha destacado un seguimiento muy amplio en Aragón, pese a que ha denunciado que desde la Consejería se han dado cifras manipuladas: "Incluyendo como no huelguistas a médicos de libranza de guardias, de baja, de permiso o de vacaciones".

Por último, el sindicato señala que en Cantabria han seguido la huelga el 70 por ciento de médicos y facultativos, resaltando que la mayor parte de los quirófanos han estado parados.