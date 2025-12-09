García defiende el Estatuto ante la huelga de médicos y afirma que seguirá trabajando para sacarlo adelante

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la transformación de Sepes en Casa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este martes el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario frente a la huelga de médicos de cuatro días que ha comenzado hoy, y ha asegurado que el Ministerio ha incorporado al texto "todas las reivindicaciones" que son de su competencia, no obstante seguirá "trabajando por sacar adelante el texto".

"Por nuestra parte, toda la mano tendida, (...), vamos a seguir trabajando por sacar adelante un texto, creo que es más necesario que nunca, en vista de los malestares que llevan acumulados los profesionales de hace tantos años", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, García ha subrayado que el Ministerio ha analizado "artículo por artículo, coma por coma" el borrador y que todas las demandas que encajan en el marco competencial de Sanidad se han incorporado al texto, incluida la reducción de las guardias de 24 a 17 horas y otras mejoras ligadas a jornada, descansos, docencia, investigación y formación.

Sin embargo, ha remarcado que una parte de las reclamaciones de los médicos -relacionadas con retribuciones, plantillas, condiciones laborales o jubilaciones anticipadas- corresponde a las comunidades autónomas, que tienen la gestión de los recursos humanos, y ha advertido de que el Gobierno central "no puede invadir competencias" ni modificar por esta vía leyes presupuestarias o de Seguridad Social.

"La mayoría de las reivindicaciones que han quedado vivas están en el tejado de las comunidades autónomas", ha incidido, antes de alertar de que el riesgo de no aprobar el nuevo Estatuto es mantener el de 2003, "con 23 años de retraso".

Según ha detallado, Sanidad ha celebrado más de 60 reuniones, de entre tres y cinco horas cada una, para reformar la norma, 40 de ellas con los sindicatos del ámbito en los últimos tres años, además de encuentros con el sindicato convocante de la huelga, las comunidades autónomas, organizaciones médicas, sociedades científicas, representantes de estudiantes y el gabinete jurídico.