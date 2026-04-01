Más del 40% de llamadas a la línea de atención a la conducta suicida reflejan un riesgo medio-alto

Archivo - Más del 40% de llamadas a la línea de atención a la conducta suicida reflejan riesgo medio-alto con ideación frecuente - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha expuesto que el 40,3 por ciento de las llamadas recibidas en 2025 en la línea de atención a la conducta suicida, el 024, reflejaron riesgo medio-alto de suicidio con ideación frecuente y alto malestar emocional, dato arrojado por el Informe Anual publicado en este sentido.

Según ha señalado este departamento ministerial, este escalón del riesgo corresponde al hecho de haber planificado el acto suicida, pero no haber considerado el método. También se establece en el mismo la posibilidad de haber estudiado la manera, pero no haber organizado el acto suicida.

En total, este servicio realizó 204.449 atenciones el año pasado, de las cuales 162.184 se llevaron a cabo a través de llamadas telefónicas y 42.265 mediante el canal de chat en línea. Además, el volumen de actividad confirma el uso sostenido del servicio a lo largo de todo el año, con una distribución mensual constante.

Sanidad, que ha recordado que el número de llamadas en la Línea 024 no se corresponde con el número de personas atendidas, dado que un mismo ciudadano puede llamar en repetidas ocasiones, ha indicado que el 87,1 por ciento de los contactos establecidos correspondieron a usuarios que presentaban ideación suicida en mayor o menor grado, mientras que el resto procedieron principalmente de familiares y personas allegadas.

EL 7,4% REQUIRIÓ DERIVACIÓN A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

En cuanto a las actuaciones en situaciones de crisis, se recoge que un total de 11.947 llamadas (7,4%) y 1.275 chats (3%) fueron derivados a los servicios de emergencia 112 para su atención urgente. Estos traslados se produjeron en contextos de especial gravedad, incluyendo tentativas de suicidio, autolesiones no suicidas y otros escenarios de riesgo vital.

También, este texto señala que la duración media de las llamadas atendidas fue de nueve minutos, si bien se registraron intervenciones de larga duración en situaciones de alta complejidad, alcanzando en algunos casos más de tres horas. Por su parte, en el canal de chat, la duración media de las interacciones se situó en 6,5 minutos.

Por grupos de edad, el mayor volumen de llamadas se concentra en personas de entre 40 y 59 años, que representaron, aproximadamente, el 44 por ciento de los usuarios que facilitaron el dato de su edad, mientras que cerca del 29,9 por ciento correspondieron a menores de 30 años.

En este mismo apartado, y en el caso del chat en línea que, de igual modo que el telefónico, es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, este documento pone de manifiesto que el uso es más frecuente entre las personas jóvenes, concentrándose el mayor porcentaje en el grupo poblacional de entre 15 y 19 años.

Por último, este informe, presentado tras aprobarse ayer en Consejo de Ministros el Observatorio para la Prevención del Suicidio, indica que, en cuanto a la distribución territorial, las llamadas atendidas se concentran principalmente en las comunidades autónomas de Andalucía (21,3%), Comunidad de Madrid (15,8%) y Cataluña (12,2%).