El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

Archivo - Médico de Atención Primaria ayuda a una persona con riesgo de suicidio.- ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano interministerial que reforzará la coordinación para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas a nivel nacional frente a este "problema prioritario de salud pública".

"El suicidio no es solo un problema sanitario, es un problema social con cifras escalofriantes. El año pasado, prácticamente 11 suicidios diarios. Como les digo, es un problema social y lo vamos a abordar desde todos los ámbitos posibles", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En febrero de 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, el primer documento nacional dedicado a abordar la conducta suicida, en el que se contempla la creación de este Observatorio.

Según ha detallado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, este nuevo órgano nace con el objetivo de mejorar la información disponible, análisis y toma de decisiones de políticas de salud pública sobre este "fenómeno complejo y multicausal", que requiere "intervenciones sostenidas y coordinadas desde múltiples ámbitos".

En esta línea, el Observatorio se encargará de reforzar la coordinación e interlocución entre los distintos ministerios y organismos implicados; centralizar y analizar información procedente de ámbitos como el sanitario, educativo, social, judicial, penitenciario, laboral o digital; y elaborar informes y estudios que amplíen el conocimiento.

Asimismo, buscará impulsar la evaluación continua de las políticas públicas en materia de prevención del suicidio; promover la investigación y avanzar en un sistema de vigilancia epidemiológica que incorpore indicadores homogéneos; y fomentar la sensibilización, reducción del estigma y fortalecimiento del bienestar emocional.

El Observatorio contará con la participación de los Ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Trabajo y Economía Social; Vivienda y Agenda Urbana; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; Transformación Digital y Función Pública; Juventud e Infancia.

También colaborarán el Instituto Nacional de Estadística; el Instituto de Salud Carlos III; el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO); el Instituto de las Mujeres; el Instituto de Ciberseguridad de España; y RENFE. Se podrán constituir grupos de trabajo específicos con expertos para profundizar en áreas clave.

APOYAR EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ACCIÓN

La creación del Observatorio ayudará a impulsar y seguir el despliegue del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que está en fase de implementación y cuenta con un presupuesto de 17,83 millones de euros. Desde Sanidad, han destacado que esta estrategia "está permitiendo avanzar en una respuesta más coordinada, integral y eficaz".

El plan contempla, entre otras medidas, la adaptación y refuerzo de los servicios de Urgencias en salud mental, con la incorporación de planes de seguridad individualizados. También se están impulsando los planes autonómicos de prevención, favoreciendo su desarrollo y alineación en todo el territorio.

Las principales líneas de actuación del plan incluyen la formación de agentes clave para la intervención temprana, el impulso de programas comunitarios y el desarrollo de estrategias de posvención dirigidas a familiares y entornos afectados.

Estas medidas se complementan con la financiación específica del Plan y se integran con las actuaciones del Plan de acción de salud mental 2025-2027, al que se han destinado 39 millones de euros para mejorar la calidad, accesibilidad y capacidad de respuesta del sistema.

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa, con un total de 3.953 fallecimientos, de los que 2.902 fueron hombres y 1.051, mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de más de 700.000 fallecimientos cada año en el mundo por esta causa, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.