1084917.1.260.149.20260507115619 Manuela García Romero indica que el Estatuto Marco "no tiene viabilidad jurídica" y lamenta haber normalizado la huelga - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Baleares, Manuel García Romero, ha mostrado su rechazo al Proyecto de Ley de Estatuto Marco, el cual "no tiene viabilidad jurídica ni informe de impacto económico", y que ha sido el detonante de una huelga médica que lamenta haber "normalizado" a pesar de que no se producía una de estas características "desde el 97".

"No sabemos cómo se va a financiar", además de que "hay elementos de salud pública que tampoco están", ha destacado durante el 'Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press' que ha protagonizado este jueves en Madrid, acto patrocinado por las compañías Atrys, Carburos Médica, Gilead, Medtronic, Sanitas y EHM. "Entiendo perfectamente las reivindicaciones", ha afirmado, destacando que estas son "dignas".

A juicio de García Romero, la situación generada "demuestra una incapacidad de diálogo enorme". "Asistimos a un drama del que no somos conscientes", y es que, "en Baleares, hemos suspendido 67.000 consultas", ha expresado, para añadir que la gestión ha sido "a golpe de 'tweet', a golpe de anuncio".

"Ahora hay una huelga anunciada de técnicos sanitarios", ha continuado, al tiempo que ha señalado que, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), además de la figura del mediador, se planteó comenzar de nuevo y llevar a cabo una "reflexión", lo que fue rechazado por la ministra de Sanidad, Mónica García. "Las reivindicaciones hay que escucharlas y negociarlas; es su obligación, no la de las comunidades autónomas", ha enfatizado.

NUEVA PETICIÓN DE DIMISIÓN DE LA MINISTRA DE SANIDAD

Además de reclamar una vez más la dimisión de García, ha insistido en que "la responsabilidad última la tiene Sánchez", y es que el presidente del Gobierno "debe tomar cartas en el asunto". "No podemos sostener la situación sanitaria" actual, ha aseverado, cifrando en "8,2 millones" de euros los costes generados en esta región isleña a colación de los paros de los facultativos.

Aunque considera que esta coyuntura "les viene bien" a los representantes del Gobierno central por la subida de las listas de espera a raíz de la huelga, ha puesto de manifiesto que "todas tienen un mes menos de demora" en Baleares con respecto a la media nacional. De hecho, ha confirmado que, a tenor del momento actual, se han reprogramado consultas y se ha producido "un aumento de la actividad quirúrgica extraordinaria".

Por último, García Romero ha señalado, en este contexto y en relación con el futuro decreto de la Administración central sobre listas de espera, que el mismo se ha llevado a cabo "con un grupo de trabajo que no se ha reunido", por lo que ha asegurado que desconoce "cómo va a salir".