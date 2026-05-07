Baleares reivindica apuesta del Govern por la transformación digital de la sanidad: "Nos encontramos excel y palitos"

1084914.1.260.149.20260507120023 La consellera de Salud, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario de Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha reivindicado este jueves la apuesta que esta haciendo el Govern por la transformación digital de la asistencia sanitaria.

"Cuando llegamos nos encontramos excel y palito", ha afirmado García, que ha participado este jueves en Madrid en un desayuno-sociosanitario de Europa Press.

En su primera intervención, la consellera ha hecho balance de la legislatura y ha hecho hincapié en la transformación digital y en el trabajo en la "medicina del mañana" y la gestión basada en datos.

"Podemos saber cuántas vacunas se han puesto por grupo de riesgo, por centro de salud o incluso por médico, o podemos saber cuántas bajas médicas se han dado por causa o por centro de salud", ha indicado. En este sentido, ha destacado la implantación de la nueva receta electrónica y el espacio de gestión Espai Salut.

La consellera de Salud ha subrayado igualmente la salud mental como prioridad del Ejecutivo autonómico, a petición expresa de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a inicio de la legislatura. Para García, el tiempo ha demostrado que fue "una gran idea" abordar esta cuestión creando una dirección general.

CUIDAR A LOS PROFESIONALES

En el balance de legislatura que ha hecho la responsable de Salud en su primera intervención, ha destacado igualmente el reto de la cronicidad, en línea con el envejecimiento de la población --ya hay en Baleares más mayores de 65 años que menores de 18 años--; así como la integración de la salud con los servicios sociales.

Manuela García ha subrayado también la apuesta por las infraestructuras y ha expresado la necesidad de construir hospitales de media y larga estancia.

La consellera ha resaltado, en materia de recursos humanos, el impulso a la carrera profesional y la recuperación de las congelaciones salariales de la anterior legislatura. García ha destacado el compromiso para 2027 de tener estabilidad en el 90 por ciento de las plantillas.

La consellera ha defendido el Pacto por la Salud firmado en noviembre de 2024 porque, a su juicio, la salud no puede depender de colores o cambios políticos. "Las políticas que se inicien hay que respetarlas", ha indicado.

ACUERDOS CON VOX

Preguntada por la relación con Vox cuando queda un año de legislatura, García ha reconocido que en materia de sanidad los socios de investidura no han condicionado las políticas.

El acuerdo con los de Abascal, ha recordado, ha servido en todo caso para potenciar los cuidados paliativos e impulsar los controles dentales para determinar la edad de los migrantes. "Hemos tenido muy pocas trabas a la hora de trabajar", ha afirmado.

Donde sí ha habido más diferencias, según ha reconocido, ha sido en la prestación de la sanidad pública universal. "Todos tenemos nuestras líneas rojas. Vamos a atender a todo el que llegue a la puerta de urgencias sin preguntar de dónde viene y qué papeles lleva", ha afirmado.