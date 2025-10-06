La junta directiva de Gavi nombra a la exprimera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark como su nueva presidenta

Archivo - Imagen de archivo de la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark (centro), con su esposo Peter Davis (derecha). - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas, ha anunciado este lunes el nombramiento de la exprimera ministra de Nueva Zelanda (de 1999 a 2008) Helen Clark como su nueva presidenta, y ha destacado su "amplia experiencia" en altos cargos gubernamentales nacionales e internacionales, a nivel de organizaciones multisectoriales similares a Gavi.

"Durante 25 años, Gavi ha trabajado para proteger a la infancia de enfermedades prevenibles, ayudando así a los países a crecer, prosperar y ser más autosuficientes. Los próximos años traerán muchos desafíos para Gavi, pero también enormes oportunidades, y me entusiasma contribuir a que alcance sus objetivos más ambiciosos hasta la fecha", ha declarado Clark, que comenzará su mandato a partir de enero de 2026.

Clark sustituirá así al profesor José Manuel Barroso, quien ha presidido Gavi durante dos mandatos, entre 2021 y 2025, y llega en un momento en el que Gavi buscará enfocarse en la mejora de los servicios de inmunización en regiones y países frágiles y afectados por conflictos, así como la ejecución de un programa de reforma, el Gavi Leap, iniciado en 2025 con el objetivo de situar a los países que Gavi apoya en el centro de su modelo operativo.

"Helen es una respetada líder mundial, cuyos conocimientos y experiencia serán de enorme valor para Gavi en nuestro próximo período estratégico", ha declarado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

Por su parte, Barroso ha recordado que se unió a Gavi en 2021, cuando el mundo "se encontraba en la peor crisis de salud pública en cien años", y que desde entonces Gavi ha contribuido a distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, a restablecer la cobertura de vacunación sistemática y a introducir nuevas y eficaces herramientas como la vacuna contra la malaria.

"Si bien miro hacia atrás con orgullo, también puedo mirar hacia el futuro con confianza, ya que Helen cuenta con una excelente trayectoria como líder y defensora de la salud mundial, el desarrollo y muchos otros temas fundamentales para la misión de Gavi", ha concluido Barroso.