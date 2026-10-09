Archivo - Instituto Roche y SEDISA destacan la importancia del directivo de salud para implementar el Espacio Europeo de Datos - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Instituto Roche y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) han destacado que el profesional de la gestión es pieza clave en la implementación del Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) para mejorar la asistencia y la investigación.

Es necesario, de cara a la incorporación del sistema, "tomar decisiones en áreas como la gobernanza y la calidad del dato, además de abordar los retos formativos", ha indicado la vocal de la Junta Directiva de la segunda de las organizaciones, María Dolores Acón Royo. Por ello, "seguiremos contribuyendo a través del conocimiento y la formación para que los directivos y directivas de la salud y todas las personas que estén en nuestros equipos lideren este proceso con rigor, de la mano de los expertos y apoyando las mejores decisiones posibles", ha afirmado.

De esta manera se ha expresado durante la reciente celebración del encuentro online 'Espacio Europeo de Datos de Salud y su implementación en España', en el que se ha indicado que los gestores son los responsables de la creación del ecosistema necesario para hacer posible la reutilización de los datos sanitarios y lograr así una atención más eficiente, innovadora y centrada en el paciente.

En este contexto, los participantes han señalado que la innovación traerá consigo incontables beneficios, como una mejor gestión de los procesos asistenciales y un uso más ágil de los datos destinados a la investigación. No obstante, han sostenido que deben afrontarse retos formativos, brechas tecnológicas y desigualdades autonómicas e interinstitucionales.

Así, el sistema, regulado por el Reglamento (UE) 2025/327 y en vigor desde marzo de 2025, representa un entorno abierto, federado y soberano, en el que se comparten datos de salud electrónicos de manera voluntaria para generar valor a partir de ellos, siguiendo una serie de normas sobre las condiciones de acceso y de uso de los datos para garantizar la confianza y seguridad. De cualquier forma, su implantación será gradual durante la próxima década, aunque la mayoría de las obligaciones empezarán a aplicarse en 2029.

"Las responsabilidades diarias del directivo de la salud se expanden, de facto, a partir de las directrices establecidas", ha indicado el Científico Senior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y miembro del grupo de trabajo del informe 'El Espacio Europeo de Datos y su implementación en España', el doctor Enrique Bernal-Delgado, quien ha añadido que el gestor "asume la tarea de crear el ecosistema necesario para reutilizar y aprender de los datos y así mejorar la asistencia directa bajo su jurisdicción".

Al respecto, ha apuntado que "el nuevo marco para uso secundario impone una alineación obligatoria entre tenedores de datos y autoridades de acceso". Los primeros "no podrán actuar de forma autónoma salvo que obtengan el sello de tenedores confiables de datos", por lo que "la prioridad operativa a corto plazo debe ser entablar contacto con las autoridades de acceso a datos en cuanto sean designadas", ha explicado.

ORGANIZACIONES CENTRADAS EN LA GESTIÓN DEL DATO

"El EEDS va a obligar a los servicios sanitarios a evolucionar desde una organización centrada en la historia clínica hacia una organización enfocada en la gestión de dato", ha declarado, por su parte, el director gerente del Hospital del Mar de Barcelona y también miembro del mismo grupo de trabajo, el doctor Jaume Raventós, quien ha propuesto una hoja de ruta que facilite a los directivos de la salud la preparación de sus servicios sanitarios para la implementación del EEDS.

Debido a ello, ha indicado que para aprovechar todo el potencial que ofrecerá el Espacio, es necesario "empezar por la adaptación de infraestructuras TIC y de ciberseguridad; introducir la gobernanza del dato, realizando cambios en los procesos de gestión y almacenamiento de datos, así como definir los roles de los profesionales sanitarios; la formación de los profesionales del hospital; realizar una inversión significativa en tecnología y profesionales expertos; además de una mayor transparencia y confianza en la relación con los pacientes".

Por su parte, el hospital "deberá asegurar el acceso y la portabilidad de los datos por parte de los pacientes, de forma que la asistencia sanitaria sea transfronteriza, actuar como garantes de la calidad, trazabilidad e interoperabilidad de los datos y asegurar la ciberseguridad, dado que, con la implementación del EEDS, el hospital se convierte en un punto de intercambio de datos a escala internacional, aumentando el perfil de riesgo", ha indicado.

Con todo, el informe 'El Espacio Europeo de Datos de Salud y su implementación en España' recoge que España parte de una posición aventajada para abordar la implementación del EEDS, especialmente en el ámbito del uso primario y los sistemas de historia clínica electrónica. Por contra, la implementación del uso secundario todavía se encuentra en una fase temprana, y es que "las brechas que preocupan son aquellas zonas en las que los usos secundarios de datos son menores", ha explicado Bernal-Delgado.

Por último, la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martín de Dios, ha remarcado que los directivos de la Salud "son un motor indispensable para liderar la transformación digital, adecuar la gobernanza en las organizaciones y planificar la gestión del cambio".