El Gobierno de La Rioja enviará las vacunas a Ceuta pero critica que no conoce los criterios de reparto ni la cantidad

Varios niños, a 22 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja asegura que será "empático y solidario" con Ceuta y remitirá las vacunas necesarias para responder a la situación extraordinaria de prevención de potenciales enfermedades mediante vacunación, tanto para personas ceutíes no vacunadas como en personas migrantes. Aún así ha criticado que, a día de hoy, "ni siquiera está claro cuál es la cantidad global de vacunas que hay que enviar".

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha respondido así a los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Tras mandar un "mensaje de solidaridad" en nombre de los riojanos con "nuestros compatriotas de Ceuta" ante la situación "verdaderamente compleja que están viviendo desde el 31 de julio", Domínguez ha asegurado que "seremos solidarios" en todo lo que "puedan requerir para la solución de esta crisis".

Aún así, prosigue, "eso es todo lo que podemos decir hasta ahora. Porque es paradójico que después de una reunión de tres horas en el día de ayer en la Conferencia Sectorial del Ministerio de Sanidad con las ccaa ni siquiera está claro todavía a día de hoy cuál es la cantidad global de vacunas que se van a enviar por parte de las comunidades autónomas a Ceuta".

En la reunión y la comunicación oficial que tiene el Gobierno de La Rioja, prosigue, indican que son 25.000 pero hay otras comunicaciones públicas que hablan de 45.000. "No sabemos tampoco los criterios de reparto a través de los cuales se van a aportar dichas vacunas".

Finalmente, Domínguez ha destacado que si bien remitirán las vacunas, "se mantendrá un stock más que suficiente para atender en cualquier circunstancia a los riojanos".

"OBLIGACIONES LEGALES DE ACOGIMIENTO"

También relacionada con la crisis de Ceuta pero, en este caso, con los menores migrantes no acompañados, el portavoz ha asegurado que, a nivel general, La Rioja "sigue cumpliendo con nuestras obligaciones legales de acogimiento".

Ya más centrado con la crisis de Ceuta y la existencia también de menores no acompañados en el territorio, Domínguez ha sido claro: "Si en el caso de las vacunas solo podíamos decir que no tenemos mucha información, en el caso de la situación de los menores no acompañados, la situación es todavía peor, tenemos cero información".

De hecho, ha añadido, no está previsto que en la reunión del próximo jueves de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se va a abordar la ayuda extraordinaria de 25 millones para la atención de la infancia migrante en Ceuta, se hable de esta cuestión.

"No tenemos ninguna comunicación de ningún Ministerio de Gobierno de España y tampoco del Ministerio de Infancia sobre menores no acompañados en Ceuta por lo que no tenemos absolutamente nada que decir".

Con todo ello, ha sentenciado, "lo que tenemos de momento", desde un punto de vista oficial, son unas declaraciones públicas de hace muy poco tiempo del ministro Bolaños "asegurando que todos y cada uno de los menores no acompañados que se encuentran ahora mismo en el territorio de Ceuta van a ser devueltos al territorio de Marruecos".