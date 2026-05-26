El Gobierno reparte 172 millones entre las CCAA para desarrollar el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ministerio de Sanidad. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución territorial de 172.425.000 euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.

Asimismo, los créditos permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, impulsar programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.

TODAS LAS CCAA RECIBIRÁN LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS

En este contexto, Sanidad ha comunicado que los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad. El acceso al 100% de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente, y, tras verificar que las CCAA de régimen común y el INGESA cumplen con los cuatro requisitos, todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio.

La financiación se distribuirá a través de dos aplicaciones presupuestarias. La primera de ellas contará con un total de 85,3 millones de euros, de los que Andalucía recibirá 15,2 millones de euros, seguida de Cataluña (14,3), Madrid (12,5), Comunidad Valenciana (9,5), Galicia (5,8), Castilla y León (5,2), Canarias (4,4), Castilla-La Mancha (3,9), Aragón (2,7), Murcia (2,7), Baleares (2,2), Asturias (2,2), Extremadura (2,1), Cantabria (1,1) y La Rioja (637.643 euros). Además, se transferirá al INGESA la cantidad de 314.372 euros, para financiar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La otra partida contará con un total de 87,1 millones de euros, de los que Andalucía recibirá 15,6 millones de euros, seguida de Cataluña (14,6 millones), Madrid (12,7), Comunidad Valenciana (9,7), Galicia (5,9), Castilla y León (5,3), Canarias (4,5), Castilla-La Mancha (4), Aragón (2,8), Murcia (2,7), Baleares (2,3), Asturias (2,2), Extremadura (2,1), Cantabria (1,1) y La Rioja (651.271 euros). Además, se transferirá al INGESA la cantidad de 321.372 euros, para financiar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.