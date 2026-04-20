El Gobierno invertirá adicionales 30 millones de euros para digitalizar los equipos que analizan muestras de cáncer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el Ministerio de Sanidad, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una inversión de 30 millones de euros adicionales, dentro del Plan INVEAT, en equipos de digitalización de anatomía patológica, con el objetivo de modernizar los análisis de muestras de cáncer y mejorar el diagnóstico y tratamiento.

"Esto servirá para mejorar cómo se detecta la enfermedad y cómo se decide la mejor terapia para cada paciente", ha destacado Sánchez durante la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad.

Así, el presidente del Gobierno ha detallado que los 30 millones de euros adicionales servirán para que los médicos puedan combinar la información del tumor con los datos genéticos del paciente y "afinar mucho más" el diagnóstico, así como mejorar la elección del tratamiento oncológico para cada persona.

En esta línea, Sánchez ha subrayado que la inversión permitirá lograr que los especialistas y los hospitales puedan compartir la información: "De forma que cualquier paciente, esté donde esté, tenga acceso a la mejor atención posible".

"En definitiva, es invertir en tecnología para llegar antes, para acertar más y tratar mejor. Y es que cuando invertimos y financiamos la sanidad pública, desde el centro de salud más pequeño al hospital más grande, podemos decir alto y claro que nos va la vida en ello", ha apuntado.

Por otra parte, el presidente ha señalado que, desde 2018, el Gobierno ha incrementado el gasto en sanidad en un 30 por ciento y ha transferido a las autonomías 300.000 millones de euros más que el gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, Sánchez se ha dirigido a "determinadas CCAA" para preguntar dónde han ido a parar esos recursos adicionales.

"¿Cómo es posible que habiendo transferido esa cantidad, hoy la sanidad, su estado, el servicio, sea una de las principales preocupaciones de nuestros compatriotas?", se ha cuestionado Sánchez, quien ha añadido que los ciudadanos "merecen una respuesta".

CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD

Durante el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, Sánchez ha recordado la figura del exministro de Sanidad Ernest Lluch, impulsor de la ley: "Tenía una convicción clara, el progreso, si no es compartido, no podemos llamarlo progreso, y no construir ese sistema público sanitario, era un fracaso colectivo", ha añadido.

En esta línea, ha sostenido que "universalizar la sanidad no arruina a un país, sino que lo fortalece", al tiempo que ha recordado que, desde la aplicación de la ley en 1986, España ha ganado ocho años de esperanza de vida. "Ocho años más junto a las personas por tanto que queremos", ha indicado.

El jefe del Ejecutivo ha manifestado que la sanidad pública es uno de los "mayores logros colectivos" de España, por lo que ha pedido "no ponerla en riesgo". "Si no es por humanidad, que lo sea por eficiencia: la salud no es una lucha individual. Es una batalla colectiva contra la enfermedad. Protegerla es un acto de justicia, sí. Pero también de inteligencia", ha defendido.

Tras ello, ha recordado que, durante los últimos años, el Gobierno ha impulsado el Plan Veo, un sistema de ayudas de hasta 100 euros para financiar gafas y lentillas a niños y adolescentes. Asimismo, ha destacado las ayudas a la salud bucodental, la ley ELA y la apuesta por la medicina personalizada a través, entre otros, del PERTE para la Salud de Vanguardia, con una inversión de casi 268 millones de euros en los últimos cinco años.

"UNIVERSAL Y BLINDADA FRENTE AL NEGOCIO"

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el acceso a la sanidad pública debe estar "garantizado para todos", algo que, según ha recordado, se ha recuperado con la universalidad. Además, ha abogado por un sistema blindado frente al negocio. "Porque cuando el lucro entra por la puerta, la salud sale por la ventana y acaba alejando a nuestra sanidad de aquello para lo que fue creada", ha afirmado.

De cara al futuro, ha indicado que se debe cambiar el foco y entender que la salud empieza antes de la enfermedad: "En la prevención, en los entornos, en los determinantes sociales. Apostar por un enfoque más comunitario, que llegue antes y llegue mejor. Y seguir corrigiendo desigualdades que se han normalizado demasiado tiempo, como los sesgos de género en salud".

Tras ello, la ministra ha comparado a la sanidad pública con una paciente de cuarenta años, que actualmente presenta un cuadro diagnóstico que, a su juicio, "ya quisieran muchos". "Un corazón que late con una fuerza extraordinaria, unos pulmones que siguen oxigenando a todo el país y una capacidad de resistencia que ha quedado demostrada una y otra vez", ha agregado.

Sin embargo, ha subrayado que, "como cualquier organismo vivo de 40 años", tiene zonas que cuidar y síntomas que "no conviene ignorar". "Si miramos ese recorrido con algo de perspectiva, lo que vemos es cómo, década a década, esta paciente de 40 años ha ido creciendo, ensanchándose y aprendiendo a responder a cada desafío", ha manifestado García.

Durante su intervención ha repasado el papel de la sanidad pública y ha destacado el papel de Ernest Lluch, considerado el artífice de la ley que "cambió para siempre la sanidad en el país".

García también ha recordado que la sanidad pública "se hizo mayor de edad con su descentralización", cuando en 2002, las comunidades autónomas asumieron un papel protagonista: "Desde entonces, han acercado la sanidad a cada rincón de nuestro territorio sin perder lo esencial: un sistema basado en la coordinación y la cooperación desde el Consejo Interterritorial".

Asimismo, ha valorado medidas incorporadas como la Ley del Aborto, la Ley de eutanasia, el acceso a la reproducción asistida o el refuerzo de la salud mental y los cuidados paliativos. "Una sanidad que no solo trata, sino que también acompaña en los momentos más importantes de la vida", ha sostenido.

No obstante, para García "todo ha sido avanzar", y ha criticado los "dañinos" recortes que sufrió la sanidad pública durante la pasada década. "Tensionaron el sistema, limitaron el acceso y pusieron en cuestión principios que creíamos consolidados. Hoy también conviene recordarlo para no volver a recorrer ese camino nunca más", ha enfatizado.

En cuanto a la pandemia del COVID-19, García ha considerado que fue la mayor prueba de estrés para la sanidad pública, ya que "la puso al límite", pero también "dejó ver lo mejor de ella", como los profesionales, los servicios públicos y la ciudadanía. "Hoy renovamos el compromiso de seguir defendiendo nuestra sanidad para quienes están y para quienes vendrán. Porque la sanidad pública es una forma de entendernos como sociedad. Es la garantía de que, pase lo que pase, siempre habrá alguien al otro lado. Y eso, en los tiempos que vivimos, lo es todo. Viva la sanidad pública", ha finalizado.

"MI PADRE DISFRUTÓ TRABAJANDO PARA CAMBIAR LA VIDA DE LA GENTE"

Durante la jornada se ha celebrado una mesa redonda en la que ha participado la exministra de Sanidad Elena Salgado y Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch. "Mi padre disfrutó muchísimo trabajando de verdad para cambiar la vida de la gente, era un profundo socialista con convicciones socialistas de verdad", ha apuntado la hija del exministro.

En el acto, también ha participado Daniel Gallego, un paciente crónico renal que lleva en tratamiento de hemodiálisis más de 30 años, y que ha celebrado el aniversario de Ley General de Sanidad. En su caso, ha señalado que sus tratamientos médicos son "complejos" y "costosos" y ha calculado que habrán costado cerca de dos millones de euros a la sanidad pública. No obstante, ha apuntado que "una vida no tiene valor económico".