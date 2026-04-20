García señala que los 30 millones para digitalizar anatomía patológica buscan reducir la inequidad territorial en cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el Ministerio de Sanidad, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La Ley General de Sanidad de 1986, i - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de sanidad, Mónica García, ha señalado que los 30 millones adicionales para digitalización de anatomía patológica, anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende evitar la inequidad territorial en el diagnostico de cáncer.

"Algo que, sin ser tampoco de nuestras competencias, creemos que es fundamental para hacer esa red de cuidado de diagnóstico del cáncer en nuestro país", ha afirmado a preguntas de los medios, tras la clausura del acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad.

Así, ha explicado que se trata de hacer frente a la denuncia de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, cuyos informes muestran que en el diagnóstico, estos equipos, "en algunos lugares existe una altísima tecnología y, en otros lugares están más rezagados", lo que provoca que "en unos lugares de España se diagnostique mejor que en otros".

"Desde el Gobierno de España vamos a intentar suplir estas inequidades", ha añadido, recordando que a través del plan INVEAT, ya se han destinado casi 800 millones de euros en renovar y ampliar equipos médicos de alta tecnología que se utilizan en la lucha contra el cáncer.

Por otro lado, preguntada por la denuncia de Sánchez, que cuestionaba a las comunidades autónomas el destino de los 300.000 millones de euros adicionales transferidos, desde 2018, por el Gobierno para el Estado del Bienestar, la ministra entiende que existen CCAA que "tienen su sanidad más deteriorada o que invierten menos en sanidad que el resto de las comunidades".