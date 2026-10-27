Archivo - El Gobierno aprueba un RD para destinar 300.000 euros a ampliar los servicios de la web 'Quiero Abortar' - WEB-QUIERO ABORTAR - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, un real decreto que regula la concesión directa de una subvención de 300.000 euros para ampliar y mejorar los servicios de la web 'Quiero Abortar', un recurso estatal de información, orientación y acompañamiento sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

La financiación permitirá consolidar el alcance estatal de este recurso, que incorporará información detallada, actualizada y verificada de todas las provincias sobre los centros sanitarios de referencia, los circuitos asistenciales y los requisitos y procedimientos para acceder a la prestación.

El objetivo es facilitar el acceso a información fiable, con independencia del lugar de residencia, y reducir las desigualdades territoriales derivadas de las diferencias en la organización de los servicios sanitarios y los procedimientos establecidos por las comunidades autónomas.

La subvención se concederá a L'Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius, entidad promotora de 'Quiero Abortar', que cuenta con cerca de cuarenta años de experiencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.

La financiación permitirá reforzar los servicios de consulta y acompañamiento 'on line' para ofrecer información y orientación individualizada durante todo el proceso, tanto a las mujeres que necesiten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo como a las personas trans con capacidad de gestar.

La financiación también permitirá desarrollar materiales formativos y herramientas de apoyo técnico para los profesionales sanitarios que intervienen en la atención a la salud sexual y reproductiva.Asimismo, se promoverán espacios de coordinación e intercambio de experiencias para facilitar la aplicación de la normativa vigente en todo el territorio.

El refuerzo de 'Quiero Abortar' se enmarca en las actuaciones del Ministerio de Sanidad para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificada en 2023 para reforzar el acceso a esta prestación en el Sistema Nacional de Salud.