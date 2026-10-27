El Gobierno aprueba los criterios de reparto del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas para 2027

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a su llegada a una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución para 2027 del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y que establece las prioridades de financiación de los programas de prevención y atención a las adicciones, inserción social y laboral, cooperación internacional y lucha contra el narcotráfico.

El Fondo se nutre de los recursos procedentes de bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procedimientos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos; y su cuantía depende de los decomisos que se incorporan cada año y sus recursos se destinan a financiar actuaciones para reducir tanto la demanda como la oferta de drogas.

Durante 2026, se asignaron 38 millones de euros con cargo a este Fondo. De esta cantidad, 20 millones se destinaron a programas de reducción de la demanda, 16,5 millones a actuaciones de control de la oferta y 1,5 millones a los gastos de gestión del propio Fondo.

En materia de prevención, se financiarán programas de sensibilización sobre el consumo de drogas, las nuevas sustancias y los patrones emergentes de consumo, además de actuaciones relacionadas con las enfermedades transmisibles y los problemas de salud mental asociados a las adicciones.

Las intervenciones asistenciales y de inserción social y laboral prestarán especial atención a menores en situación de riesgo, personas con problemas judiciales o de salud mental, población penitenciaria y colectivos en situación de vulnerabilidad social, especialmente mujeres y personas migrantes.

El acuerdo contempla también la financiación de proyectos de investigación, formación de profesionales y voluntariado, mejora de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica, además de actuaciones de respuesta rápida ante nuevos problemas relacionados con las adicciones. Asimismo, incluye programas que incorporen la perspectiva de género y la diversidad sexual.

En el ámbito del control de la oferta, se financiarán actuaciones para mejorar los medios tecnológicos y materiales destinados a la investigación del tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, la detección y análisis de sustancias, su almacenamiento y destrucción, y la formación de los profesionales implicados.

El Fondo permitirá igualmente desarrollar proyectos de cooperación internacional, intercambio de información y buenas prácticas, prevención y asistencia, además de actuaciones conjuntas contra el tráfico ilícito de drogas.