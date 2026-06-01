Gavi destina 43 millones de euros a acelerar el acceso a vacunas y atender el brote de ébola

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para las Vacunas Gavi ha anunciado este lunes que destinará hasta 50 millones de dólares (algo más de 43 millones de euros), a través de su Fondo de Primera Respuesta, para acelerar el acceso a vacunas y apoyar la respuesta al brote de ébola declarado en República Democrática del Congo, que también afecta a Uganda.

Según ha detallado en un comunicado, del total de la inversión, hasta 40 millones de dólares (34,4 millones de euros) irán dirigidos al desarrollo de vacunas contra el virus Bundibugyo y los 10 millones restantes (8,6 millones de euros) se destinarán a cubrir las necesidades de respuesta al brote y la protección de los servicios de inmunización de rutina en los países afectados.

"Si bien aún falta tiempo para contar con una vacuna segura y eficaz contra el virus de Bundibugyo, debemos actuar ahora para garantizar que, una vez que uno o más candidatos a vacuna estén listos, los fabricantes puedan comenzar a producir dosis a gran escala", ha destacado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

De este modo, los fabricantes de las principales candidatas a vacuna contra el virus de Bundibugyo podrán comprometerse directamente con la producción a gran escala. Esto, a su vez, garantizará que, tan pronto como los ensayos clínicos demuestren resultados positivos, las dosis de la vacuna en fase de investigación puedan distribuirse rápidamente para apoyar la respuesta ante el brote.

A largo plazo, Gavi también ofrecerá incentivos a los fabricantes para que adopten las vías más rápidas para obtener la inclusión en la Lista de Uso de Emergencia o la Precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobaciones globales cruciales que permitirán el uso rápido de estas vacunas en futuras emergencias.

En las próximas semanas, Gavi finalizará el diseño de un mecanismo financiero que aproveche la asignación de 40 millones de dólares para lograr estos objetivos de acceso a las vacunas, en estrecha colaboración con la CEPI, así como con la OMS, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) y UNICEF.

El diseño final tendrá en cuenta las características de cada vacuna candidata y las necesidades de sus fabricantes, y podría incluir mecanismos como los compromisos de compra anticipada. Asimismo, se trabajará para garantizar que las vacunas candidatas seleccionadas de fabricantes africanos puedan beneficiarse de un apoyo acelerado a través de la iniciativa Acelerador Africano de Fabricación de Vacunas (AVMA, por sus siglas en inglés) de Gavi.