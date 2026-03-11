García subraya que "hay parte del PP que ha despertado" para decirle a Ayuso que "la ley se cumple" con el aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García (c), durante el acto homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en su 22º aniversario (2004 - 2026), en la estación Atocha-Cercanías, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha subrayado que "hay parte del PP que ha despertado" para decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de decir tonterías" y que "la ley se cumple" con el registro de objetores del aborto.

Lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación después de asistir al homenaje que organizan los sindicatos en Atocha por el aniversario de los atentados del 11 de marzo.

Este martes la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se mostraba "convencida" de que la Comunidad de Madrid "acatará" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Ejecutivo regional a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia al aborto.

"En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial", aseguraba Muñoz durante la rueda de prensa de portavoces en la Cámara Baja.

García ha interpretado estas palabras este miércoles como una muestra de que hay una parte del PP que "estando en un estado de derecho, le dice a su compañera que la ley se cumple, que en este país la ley se cumple, algo tan básico".

"Ayuso ha dicho que se va a empeñar en intentar cerrar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y yo le vuelvo a decir a la señora Ayuso que yo me voy a empeñar en que la señora Ayuso cumpla la ley", ha apostillado García, quien ha insistido en que ese derecho lo conquistaron "las mujeres en este país hace muchísimos años".