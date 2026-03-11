Gobierno de Ayuso critica que Mónica García "engañe" con registro de objetores al aborto y pide no "anticiparse"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Corre - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que la ministra de Sanidad, Mónica García "engañe" a los ciudadanos con el registro de objetores al aborto y ha pedido no "anticiparse", ya que la resolución judicial todavía no entra "al fondo" del asunto.

"Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid en una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar", ha explicado el también portavoz del Gobierno autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha subrayado que en Madrid se garantiza "el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos", pero también que las mujeres que quieran abortar "puedan hacerlo en los supuestos establecidos en la ley". "No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid", le ha reprochado.

Sin embargo, ha vuelto a insistir en que será la propia García la que tiene que explicar por qué donde gestiona, en Ceuta y Melilla, "no se practica ni un solo aborto en la pública y los que se practican son en la privada".