García insiste en que "estamos muy lejos" del colapso sanitario en Ceuta y pide espacios para atender a los inmigrantes

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras su reunión con el presidente de Ceuta, a 16 de agosto de 2026, en Ceuta (España). L- Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado este lunes, al día siguiente de visitar Ceuta, que "estamos muy lejos" del colapso sanitario en la ciudad autónoma, pero pide la cesión de espacios públicos para acoger en situación de salubridad a los inmigrantes, de modo que se les pueda atender de forma adecuada, hacerles seguimiento y poder realizar las investigaciones epidemiológicas para evitar posibles brotes.

"La situación, sabiendo que es de presión asistencial importante, no ha llegado a convertirse en colapso porque ese es un término técnico que es cuando ya no puedes dar mas recursos, la demanda te supera y necesitas que los compañeros que están de vacaciones vuelvan, pedir ayuda a otras comunidades autónomas o considerar que pacientes ceutíes no se pueden atender. Estamos muy lejos de ese escenario", ha asegurado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha precisado que "no se ha interrumpido la asistencia normal de los ceutíes, y las cifras que tenemos son que han podido ir a sus centros de salud, a sus urgencias y a su hospital con normalidad porque se han reforzado los circuitos y hemos tenido la colaboracion de Cruz Roja, ong y asociaciones que trabajan en el terreno y que colaboran con nosotros a la hora de prevenir determinadas patologías que pudieran llegar al hospital".

La ministra ha reconocido el "sobreesfuerzo" de los profesionales sanitarios en esta situación. "Por eso hemos puesto un refuerzo de 60 profesionales más, hasta el 31 de agosto, que iremos valorando si hay que seguir ampliando. Hemos hecho un esfuerzo en Ceuta y Melilla, que es de nuestra competencia, en el que hemos reforzado las plantillas en torno a las de urgencias en un 17%, el resto de las plantillas. Tenemos una plantilla orgánica de 1.000 profesionales y, sin embargo, tenemos contratados 1.465".

Ante esta situación, ha vuelto a reclamar como "lo más urgente" dar condiciones de salubridad y habitabilidad a los inmigrantes que continúan en las calles de Ceuta. "Estamos buscando soluciones compartidas para encontrar lugares habituales, salubres y seguros, que nos cedan espacios para poder albergarlos", ha señalado al tiempo que ha asegurado que "no hay falta de medicamentos ni de atención", sino de lugares donde poder atenderlos y hacerles seguimiento.

En este sentido, ha explicado que Defensa ha puesto ya a disposición lugares públicos e instalaciones para este fin, pero García ha reclamado que la ciudad ceda instalaciones como sucedió en la entrada masiva de 2021.

"En 2021 Ceuta puso a disposición instalaciones que ahora no está disponibles y que reclamamos porque lo que nos jugamos es la prevencion de la salud publica. Hasta ahora hemos detectado pocos casos de infecciones leves (gastrointestinales, dermatológicas...), que son fruto de unas condiciones de hacinamiento e insalubridad de los inmigrantes, por eso pedimos que se haga lo mismo que en 2021".

La ministra ha señalado que "hace ya un par de días Ceuta ha entendido que, más allá de que haya que devolver o no, los que están hay que hacerse cargo de ellos, cuidarlos y darles condiciones dignas. la ciudad ha puesto a disposición un par de naves y más duchas, redoblado esfuerzos en saneamiento, porque las competencia en salud pública son de la ciudad. Parece que hay cierta receptividad a hacernos cargo entre todos de esta situación y prevenir situaciones de insalubridad que puedan dar lugar a infecciones".

García ha concluido insistiendo en que el Gobierno ha estado "desde el primero momento en Ceuta" porque el Ministerio de Sanidad tiene las competencias en asistencia sanitaria.

Según ha indicado, "la contención, lo aprendido en pandemia de logística acorde a la situación ha permitido que no haya colapso porque la mitad del hospital tiene las camas vacías, se ha contratado a 60 profesionales más, la asistencia sanitaria va disminuyendo cada día y no se ha suspendido ni una cirugía ni atencion a ceutíes".