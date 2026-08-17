El PP pide explicaciones a Mónica García en el Congreso ante el "colapso" sanitario en Ceuta

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso para que dé explicaciones sobre la situación sanitaria que atraviesa Ceuta, así como sobre las medidas adoptadas por su departamento y su ausencia durante los últimos 16 días de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

En este sentido, los 'populares' han solicitado reunir a la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones, para aprobar la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad en la que la ministra dé explicaciones del "colapso" sanitario que padece la ciudad autónoma.

Asimismo, han exigido información sobre "la plena ausencia de medidas de utilidad real por parte del Ministerio de Sanidad, tanto para posibilitar un abordaje adecuado de la citada emergencia como para favorecer una preparación oportuna en Ceuta y Melilla ante futuras situaciones migratorias similares".

HAY QUE CREER A LOS MÉDICOS

Ante esto, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra ha reclamado a la ministra que "ponga soluciones" ante una situación que, según ha defendido, están criticando tanto los profesionales sanitarios como los propios ceutíes. "Si los médicos lo están denunciando, si todo el personal sanitario lo está diciendo, si los ceutíes así lo sienten, yo les creo a ellos, no a la ministra", ha afirmado Gamarra.

Asimismo, la 'popular' ha criticado las declaraciones realizadas por García durante su visita a Ceuta este domingo, donde, según ha reprochado, la ministra se dedicó a "negar una situación de colapso" y a "insultar y descalificar y llamar xenófobos a los ceutíes", en lugar de asumir sus responsabilidades.

Además, la dirigente 'popular' ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no incluyera a García en la reunión por videoconferencia que ha mantenido este lunes con distintos miembros de su Ejecutivo para abordar la situación de Ceuta.

¿POR QUÉ NO ESTÁ LA MINISTRA DE SANIDAD EN EL GABINETE DE CRISIS?

"Esta falta de preocupación de la ministra de Sanidad es la que ha debido de convencer al señor Sánchez para ni tan siquiera convocarla a ese 'Zoom'", ha señalado, antes de reclamar al Gobierno que gestione la crisis en todos los ámbitos que le corresponden.

Por ello, ha insistido en que García debe acudir al Congreso y "dar explicaciones", pero también ha reclamado al Ejecutivo que "empiece a actuar ya" y deje de "negar la evidencia sin poner soluciones".

La de Mónica García no es la única comparecencia que pide el PP, pues también quiere que la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acuda al Congreso para dar cuenta de las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno y del impacto que las decisiones adoptadas en esta materia, incluida la regularización extraordinaria, han tenido sobre la gestión de la inmigración irregular.

Y, también a través de la Diputación Permanente, el Grupo Popular solicita que se cite a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para informar del impacto de la crisis migratoria producida en Ceuta en relación con las personas menores de edad que allí se encuentran, así como para explicar la ausencia total de medidas promovidas por parte del ministerio para garantizar la salvaguarda de la legalidad en relación con la situación de estas personas menores de edad, y con especial atención a las niñas.