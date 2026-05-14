García insiste en el Centro de Microbiología como único acreditado con "garantías" en PCR de hantavirus- José Ruiz - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el "único laboratorio" que, "a día de hoy", está "acreditado para dar garantías" en la realización de PCR de hantavirus "es el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología (CNM) de Majadahonda" (Madrid), por lo que ha vuelto a rechazar que estas pudieran haberse hecho en Canarias antes del desembarco de pasajeros del 'MV Hondius'.

"Hay, nuevamente, desinformación por parte de una parte de, lamentablemente, el Gobierno canario, que está diciendo que esto se podía haber hecho en Canarias", ha indicado tras su intervención en la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, que se ha celebrado este jueves en el Teatro Real de Madrid.

"Lo que está insinuando nuevamente el Gobierno canario es que deberíamos haber hecho esas PCR y deberíamos haber dejado a las personas esperando 24 horas en Canarias, lo cual contradice la voluntad del Gobierno canario de que estuviera la gente el menor tiempo posible", ha continuado García, quien ha añadido que "eso hubiera significado que, por ejemplo, la mujer francesa se hubiera puesto mala en suelo canario".

Además, ha sostenido que haber practicado estas pruebas en las islas también hubiera acarreado "que el paciente español, el que luego dio positivo y empezó a tener síntomas ayer, se hubiera puesto malo en suelo canario". Sin embargo, esta medida "nunca" se contempló "ente los protocolos", y es que estos buscaban "una evacuación rápida y eficaz a cada uno de los países", ha explicado.

De esta manera, "cada una de las personas iba a seguir el protocolo establecido por las autoridades internacionales y, luego, cada uno de los países aislaría o cuarentenaría o trataría a las personas en función de su sintomatología y de su evaluación", ha proseguido, para agregar que "en una crisis de estas características es importante, uno, no desinformar; dos, no desviar el foco".

SIN NOVEDADES CLÍNICAS ENTRE LOS 14 ESPAÑOLES EN CUARENTENA

García, que ha señalado que el Gobierno ha recibido "múltiples muestras de agradecimiento, múltiples muestras de cariño por el operativo de la crisis del hantivirus", ha corroborado que el citado paciente español que dio positivo se encuentra "mejorando". "No hay ninguna novedad clínica en lo que a nuestros compatriotas se refiere", ha subrayado, destacando que tampoco la hay en relación con "la ciudadana francesa que está en una situación más compleja, más complicada".

"Hasta ahora, son todo buenas noticias", ha aseverado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que los positivos confirmados hasta la fecha en todos los países son 10, ya que "ese famoso paciente americano no es un positivo, nunca ha sido un positivo". "Nadie, en ningún momento, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha entendido que ese ciudadano americano era positivo", ha relatado, considerándola una especificación "importante" por "todas las desinformaciones y todas las acusaciones que ha habido alrededor".

Ahondando en ello, ha informado de que en la víspera mantuvo una reunión con "todos los países europeos que están implicados". "Hay países que tienen muchos más contactos que provienen de la gente que se bajó, por ejemplo, antes del buque", ha anunciado, sosteniendo que, "por ejemplo, Reino Unido tiene 89 contactos en total entre los del avión y los del buque que se bajaron antes".

"Todos los países estamos monitorizando escrupulosamente todos y cada uno de los casos y todos y cada uno de los contactos", ha señalado, tras lo que ha indicado que "esto es un éxito de la salud global y del multilateralismo". Precisamente ese trabajo conjunto ha arrojado la conclusión de que actualmente no existe información "de que el virus haya mutado", ha afirmado.

Por último, la ministra se ha referido una vez más a la cuarentena que están llevando a cabo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid los 14 españoles que viajaban en el citado crucero, los cuales podrán disfrutar de una flexibilización en la misma si obtienen una PCR negativa en los próximos días. Además, ha oteado la barrera de los 28 días de aislamiento, fecha marcada para un posible confinamiento ya en el domicilio, momento en el cual "ya tendrían cuatro pruebas negativas".