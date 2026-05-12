García destaca que el operativo por el hantavirus "pasará a la historia" como modelo de respuesta sanitaria

1086434.1.260.149.20260512140525 La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Sal - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este martes que el operativo desplegado ante la crisis del hantavirus "pasará a la historia" como modelo de respuesta sanitaria, al tiempo que ha destacado la coordinación internacional, la rapidez de actuación y el rigor científico con el que se ha gestionado esta emergencia.

"No me cabe ninguna duda de que este operativo pasará a la historia y servirá como un modelo y una referencia para el futuro", ha señalado en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, la titular de Sanidad ha señalado que España ha proyectado la imagen de "un país serio, preparado y solidario", capaz de ofrecer una respuesta coordinada, "compleja y rápida", basada en el "rigor" y la "evidencia científica", y coordinada internacionalmente.

De cara al futuro, ha advertido de que "vendrán más crisis", pero ha defendido que España ha demostrado estar preparada para afrontarlas tanto desde el punto de vista técnico, con un sistema sanitario público "sólido y ejemplar", como desde el plano humano.

Por último, la ministra ha expresado, en un plano más personal, que ha sido "un honor" poder mostrar ante autoridades internacionales la capacidad de respuesta de España en situaciones difíciles, así como la "humanidad" con la que se ha desarrollado todo el dispositivo, y ha destacado la "enorme satisfacción" por el desempeño del sistema sanitario, la vigilancia epidemiológica y los profesionales implicados.

"No somos un Gobierno que mira para otro lado y somos un gobierno que nos hacemos cargo, no solamente nos hacemos cargo de la salud de nuestros compatriotas que iban en el barco, también nos hacemos cargo de la salud global", ha señalado.