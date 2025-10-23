Feijóo respalda la negativa de CCAA del PP a enviar a Sanidad los datos sobre cribados de cáncer

BRUSELAS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este jueves la negativa de comunidades gobernadas por el PP, como la Comunitat Valenciana, a enviar datos de cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad, dado que no está listo "ni el protocolo" ni el "aplicativo informático" para volcar esa información. A su entender, detrás de esa petición hay interés "político".

"Esto suena mucho más a una cuestión partidista que a una cuestión sanitaria. Y creo que los temas sanitarios son lo suficientemente serios como para tomárselo en serio", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE).

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, hizo "responsable directo" a Feijóo de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no envíen al Gobierno los datos sobre los cribados. "Señor Feijóo, le hago a usted responsable directo de sacar a la luz los datos de los cribados de las comunidades gobernadas por el PP y también le hago responsable de que se cumpla la ley del aborto en la Comunidad de Madrid", declaró.

SIN PROTOCOLO Y SIN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA HACERLO

Al ser preguntado expresamente qué le parece la decisión de la mayoría de las CCAA gobernadas por el PP de no entregar esos datos sobre cribados de cáncer de mama para conocer hasta donde puede estar extendido este problema que se ha visto en Andalucía, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo esté pidiendo a las autonomías "rigor" cuando "el más irresponsable es el que pide el rigor".

Además, ha justificado la respuesta de los consejeros de Sanidad de las CCAA gobernadsa por el PP, ya que, según ha explicado, desde hacía meses se estaba trabajando en un protocolo "entre todos los servicios de salud de las comunidades para ordenar el contenido y alcance de los datos sobre este tipo de actividades de salud pública y posteriormente volcarlos" en "un programa informático común para que la información fuese compatible" y "homogénea" y que todo el mundo tuviese la misma información.

"Ni el protocolo está hecho ni el volcado, el aplicativo informático está realizado. Por tanto, sorprende que el Ministerio de Sanidad, sin cumplir los compromisos del protocolo y del sistema informático pida unos datos que no están homogeneizados, ni se pueden volcar en ningún sistema, ni van a ser operativos", ha enfatizado.

Por eso, ha asegurado que "todo parece indicar" que esa petición del Gobierno "tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario". Según Feijóo, "mezclar la sanidad con la política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un Ministerio que se llama de Sanidad".

El líder del PP ha respaldado la decisión de las CCAA gobernadas por su partido porque "el protocolo no está hecho" sino en ejecución. "Y si además el que lo pide ni siquiera cumple con sus obligaciones en sus dos áreas sanitarias, Ceuta y Melilla, comprenderá que esto suena mucho más a una cuestión partidista que a una cuestión sanitaria", ha finalizado.