La FADSP critica la actitud "obstruccionista" del PP por negarse a entregar los datos sobre los cribados de cáncer

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) critica la actitud "obstruccionista" del Partido Popular (PP) por negarse a entregar al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer, en el marco de la crisis por los retrasos de las mamografías en Andalucía.

"Con esta actitud obstruccionista el Partido Popular lleva el enfrentamiento y la crispación política a un problema de tanta trascendencia para la salud de la población", ha señalado la FADSP en un comunicado.

El organismo ha subrayado que la argumentación del PP sobre la competencia exclusiva de las autonomías es una negación de la responsabilidad de Sanidad sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través del Consejo Interterritorial.

"Es competencia especifica del Ministerio la gestión de toda la información sanitaria, incluida la información de los y las profesionales objetores según la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero", ha recordado la federación, que ha criticado a los 'populares' por usar a los gobiernos autonómicos de forma "oportunista".

La negativa a entregar estos datos impide realizar una evaluación correcta de la efectividad de los programas de cribado, lo que dificulta la detección temprana del cáncer y pone en riesgo la vida de "miles de personas"

"La transparencia en estos datos no es solo un deber administrativo, sino una cuestión de salud pública", ha añadido la federación, que ha exigido al PP cumplir con la Ley de Transparencia y colaborar con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, para que el Ministerio y la opinión pública conozcan la situación de los cribados de cáncer en todas las comunidades autónomas del país.