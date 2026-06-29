Expertos de Europa y América Latina impulsan una agenda común para mejorar el acceso equitativo a vacunas y medicamentos

Imagen del encuentro. - ISCIII

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Científicos internacionales, profesionales de la salud y representantes institucionales se han reunido en el encuentro 'Impulsando la equidad en salud: resultados y próximos pasos', centrado en reforzar la cooperación entre Europa y América Latina- Caribe para mejorar el acceso a medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias.

La celebración del evento se ha enmarcado en el desarrollo del proyecto 'Vac-Med Equidad: Acceso e Innovación de vacunas y medicamentos en América Latina y Caribe', financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), gestionado por la Fundación CSAI y que cuenta con la participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través de su Subdirección de Programas Internacionales de Investigación, que dirige Daniel Ruiz Iruela.

El proyecto parte de la consideración de la salud como un derecho fundamental y un elemento clave para la justicia social, el desarrollo económico y la estabilidad global. Su objetivo es promover un modelo basado en la equidad, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, a través de tres ejes de actuación: mejora del acceso equitativo a medicamentos y vacunas, refuerzo de los sistemas regulatorios e impulso a la innovación y producción de tecnologías sanitarias.

De esta manera, Vac-Med busca contribuir a reducir desigualdades y aumentar la resiliencia de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. En este contexto, el ISCIII ha participado en el tercer objetivo específico del proyecto: fomentar la innovación, la transferencia de conocimiento y producción de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias en América Latina y Caribe.

A través de los departamentos de Salud Global y la Oficina de Transferencia del Conocimiento, dependiente de la Subdirección de Internacionales, el Instituto ha realizado un mapeo del marco normativo y de los actores claves de innovación y transferencia tecnológica en salud en la región de América Latina-Caribe.

También ha analizado las oportunidades de financiación y cooperación internacional en salud entre esta región y la UE, y ha estudiado las necesidades formativas de centros con actividades de investigación en salud en el área de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios.

FINANCIACIÓN, COOPERACIÓN, TRANSFERENCIA, EQUIDAD

La primera jornada del encuentro, que se ha celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del ISCIII, se ha centrado en las oportunidades de financiación y cooperación internacional en salud, con un espacio de diálogo orientado a identificar mecanismos de financiación, compartir experiencias y fomentar alianzas estratégicas birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe.

Con respecto a la segunda jornada, ha tenido lugar en la sede de AECID y ha contado con la inaugurada por representantes del Ministerio de Sanidad, AECID, la Fundación CSAI y el ISCIII, con participación de su directora, Marina Pollán. Durante la apertura se ha destacado que avanzar hacia la equidad en salud exige una respuesta coordinada a nivel global, basada en la cooperación científica, institucional y tecnológica, en un contexto global de interdependencia creciente entre países.

A lo largo del encuentro se han presentado los principales resultados de esta fase del proyecto. Asimismo, se han abordado cuestiones como el acceso equitativo a medicamentos y tecnologías sanitarias, la transferencia de investigación e innovación, y la regulación y evaluación de productos sanitarios. Estas sesiones han permitido analizar avances concretos y, al mismo tiempo, identificar retos pendientes en ámbitos como la armonización regulatoria, la producción local o el acceso a medicamentos de alto impacto.

En este contexto, los participantes han coincidido en la importancia de fortalecer las capacidades científicas, productivas y regulatorias en América Latina y el Caribe, así como de consolidar redes de colaboración estables entre Europa y la región. Vac-Med apuesta por un modelo basado en la co-creación, el intercambio de conocimiento y el aprendizaje mutuo entre instituciones.

El encuentro ha concluido con una reflexión compartida: la cooperación internacional en salud debe entenderse como una estrategia sostenida en el tiempo, capaz de generar confianza, fortalecer instituciones y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros desafíos sanitarios. En definitiva, se trata de consolidar la apuesta por situar la ciencia, la innovación y la colaboración internacional al servicio de una mayor equidad en salud.