Expertas del Comité de Cuidados piden que la ley de ratios enfermeras adapte las plantillas a la complejidad asistencial

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii), del Instituto de Salud Carlos III, María Teresa Moreno, ha defendido que la proposición de ley sobre ratios de enfermeras reemplace el modelo tradicional de ratios fijos enfermera-paciente y ajuste las plantillas a la complejidad asitencial.

"Desde el Comité de Cuidados en Salud, y respaldados por la evidencia internacional, defendemos un enfoque dinámico, adaptado a las necesidades reales de cada persona, basado en su complejidad individual y en la intensidad de cuidados necesaria para garantizar calidad, teniendo en cuenta también las competencias de los profesionales", ha explicado Moreno en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La Comisión se ha reunido este miércoles para celebrar dos comparecencias en el marco de la proposición de ley sobre ratios de enfermeras, orientada a garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. En la sesión han intervenido la directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-ISCIII), Teresa Moreno, y la asesora del secretario de Estado de Sanidad, Paloma Ángela Calleja, quienes han expuesto los trabajos desarrollados en el Comité de Cuidados en Salud del Ministerio sobre la atención enfermera adaptada a la complejidad asistencial.

La ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 660.000 firmas. Presentada en 2018, planteaba inicialmente un modelo de ratios fijas enfermera-paciente, un enfoque que, según Moreno, ha evolucionado con el paso de los años.

"La ratio fija no es para nosotros una forma de legislar en el momento actual. Posiblemente podría ser en el momento que se hizo la iniciativa popular, pero no es el momento actual tras el COVID-19", ha apuntado.

Asimismo, la experta ha señalado que adaptar el número de enfermeras a la complejidad asitencial supone un cambio de paradigma avalado por la ciencia. "En su momento, algunos países hicieron una ley de ratios basados en ratios fijos, sin considerar la agudeza, la complejidad o las personas que se están atendiendo en la práctica clínica", ha detallado la experta, quien ha añadido que este enfoque ha cambiado en la actualidad.

Actualmente, el Comité de Cuidados en Salud analiza cómo han implantado este modelo otros países del entorno, siendo Irlanda el sistema que más ha destacado. "El modelo de Irlanda aplica un sistema flexible en tres fases que ajusta la dotación diaria en función de las necesidades de cada paciente. Nos hemos fijado especialmente en este enfoque porque permite a las instituciones sanitarias adaptarse sin depender de ratios fijos y reajustar tanto el personal como su dotación de forma periódica, según lo establezca la ley", ha subrayado Moreno.

En este contexto, Moreno ha indicado que la evidencia científica muestra que una dotación insuficiente de personal de enfermería incrementa el riesgo para la salud del paciente, con mayores tasas de mortalidad y morbilidad. "En especial, diversos estudios subrayan el impacto en la mortalidad evitable, uno de los indicadores más relevantes de calidad asistencial. Una mejora en la dotación también contribuiría a reducir los efectos adversos y, en consecuencia, a reforzar la seguridad de la atención sanitaria", ha añadido.

Además, este modelo mejoraría las condiciones de los profesionales sanitarios: "El impacto de una ley como la que se presenta reduciría el 'burnout' y el síndrome de desgaste profesional".

HERRAMIENTA PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por su parte, la asesora del secretario de Estado de Sanidad, Paloma Ángela Calleja, ha informado de que el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), está desarrollando un proyecto impulsado por la Unión Europea, en el que participa la Organización Mundial de la Salud (OMS), para reforzar la capacidad del sistema sanitario español en el ámbito de la atención enfermera adaptada a la complejidad asistencial.

"Se trata de crear una herramienta que el Ministerio, dentro de sus competencias, pone a disposición de los distintos territorios para que la utilicen en el ejercicio de sus propias competencias también", ha detallado Calleja.

La secretario de Estado de Sanidad ha indicado que la intención es conseguir desarrollar esta herramienta pese a que finalmente la ley no salga adelante. "Yo creo que contar con ese aval técnico, con organizaciones internacionales detrás y con el peso de la evidencia científica, es un plus (...) que no sé si todas las normativas y legislaciones cuentan con ese calado técnico y científico detrás".

Para calcular este nivel de complejidad en España, Moreno ha explicado que se ha pedido ayuda a la Organización Mundial de la Salud y a la Unión Europea para saber cómo lo calcula cada país del entorno. "Necesitamos compararnos y saber si estamos haciendo las cosas bien", ha agregado.

DUDAS ENTRE LOS GRUPOS

La diputada de Sumar Alda Recas ha indicado que las enmiendas propuestas por su grupo apoyan el sistema de ajustar las plantillas a la complejidad asitencial. "Lógicamente, esos números cerrados que había en la ILP, les hemos dado otro enfoque", ha resaltado.

La mayoría de los portavoces de los grupos han mostrado su respaldo a la propuesta aportada por las investigadoras, sin embargo, han surgido dudas. El diputado de Vox Tomás Fernández ha cuestionado si este sistema se puede aplicar en España teniendo en cuenta la situación actual. "No tenemos ni siquiera un registro, a nivel nacional, homogéneo, que nos diga cuántos enfermeros, dónde están y qué cualificación tienen", ha indicado.

Por su parte, la diputada del PP Julia Parra ha subrayado que su grupo quiere abordar las ratios la tras escuchar a los profesionales de enfermería, sociedades científicas, comunidades autónomas y gestores. "Porque legislar sobre ratios sin consenso, sin planificación y sin financiación suficiente puede convertir una buena intención en una frustración más, que empeore la realidad que vivimos", ha finalizado.