García defiende que las enmiendas a la ley de ratios de enfermeras adaptan las plantillas a la complejidad asistencial

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que las enmiendas presentadas a la proposición de ley sobre ratios de enfermeras buscan superar el modelo tradicional de ratios enfermera-paciente y ajustar las plantillas a la complejidad asistencial.

"Las ratios fijas son un buen indicador, pero no reflejan la realidad porque no todos los pacientes necesitan los mismos cuidados ni todos los servicios tienen la misma complejidad. Proponemos un modelo más avanzado: planificar las plantillas en función de la complejidad real de las personas atendidas, la intensidad de los cuidados y el perfil profesional necesario en cada momento", ha explicado García en un vídeo difundido por el Ministerio.

La Comisión de Sanidad se ha reunido este miércoles para la celebración de dos comparecencias en relación con la proposición de ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. En concreto, comparecerán Paloma Ángela Calleja, asesora del secretario de Estado de Sanidad, y María Teresa Moreno, directora de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investén-isciii), del Instituto de Salud Carlos III.

En este contexto, la ministra ha indicado que las enmiendas presentadas a esta iniciativa legislativa popular (IPL) tienen como objetivo garantizar una dotación segura y óptima del personal de enfermería y TCAE en todo el sistema sanitario. "Es una iniciativa que nace de la sociedad civil, con un amplio consenso y que da respuesta a una demanda compartida por profesionales y ciudadanía. Mejora la calidad y seguridad de los cuidados", ha agregado.

A continuación ha subrayado que la evidencia científica señala que cuando hay una dotación adecuada de enfermería para los cuidados, bajan las complicaciones, se reducen los ingresos y las estancias hospitalarias y mejora la satisfacción de pacientes y profesionales.

"No hablamos solo de mejorar las condiciones laborales, que también, hablamos de reducir muertes evitables y de fortalecer la calidad y seguridad de nuestro sistema sanitario. La clave de nuestras enmiendas es superar el marco tradicional sobre ratios enfermera-paciente", ha recalcado.

"En definitiva, nuestra propuesta va dirigida a más y mejores cuidados, seguridad y condiciones laborales, porque un buen sistema sanitario no se mide solo en su alta tecnología e infraestructuras, sino en la calidad de los cuidados cotidianos que recibe cada persona", ha finalizado.