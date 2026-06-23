La Eurocámara pide a la UE medidas urgentes contra la brecha de género en salud e invertir más en investigación médica

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha exigido a la Comisión Europea y a los Estados miembro medidas "urgentes" para combatir el sesgo de género en la medicina, reclamando un aumento a la inversión presupuestaria, un impulso a una investigación médica que no se base solo en la anatomía masculina y que se incluyan objetivos vinculantes en la estrategia de Igualdad de la UE 2026-2030.

Así se recoge en un informe aprobado este martes en la Comisión de Derechos de la Mujer de la Eurocámara, que se votará en la próxima sesión plenaria, en el que los eurodiputados han denunciado que la falta de datos médicos con perspectiva de género perjudica los diagnósticos y tratamientos de las mujeres, por lo que instan a priorizar la inversión en afecciones poco investigadas como la endometriosis o las enfermedades cardiovasculares.

Tras la votación, el ponente del informe, el eurodiputado liberal irlandés Billy Kelleher (Renew), ha advertido de que la salud de la mujer sigue siendo "uno de los mayores puntos ciegos de la medicina", lo que se traduce en peores diagnósticos y tratamientos. En este sentido, ha instado a abordar prácticas nocivas como la violencia obstétrica, la mutilación genital o las trabas en el acceso al aborto, antes de su remisión definitiva al pleno la segunda semana de julio.

Con todo, el documento subraya la necesidad de diseñar proyectos de investigación "que tengan en cuenta el sexo y el género" en todas sus fases, incluyendo una mayor presencia de mujeres embarazadas y lactantes en los ensayos clínicos. En esta línea, los eurodiputados alertan de que las nuevas tecnologías y el uso de la Inteligencia Artificial en la atención sanitaria corren el riesgo de "reforzar los sesgos de género y raciales ya existentes" si no se regulan con una perspectiva inclusiva.

Por último, la Eurocámara también ha puesto el foco sobre una serie de patologías tradicionalmente infradiagnosticadas que requieren una atención prioritaria, entre las que destacan la endometriosis, los trastornos de salud mental, las migrañas y las enfermedades cardiovasculares.