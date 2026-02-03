España registra 1.680 casos de hepatitis A en 2025, casi el doble que el año anterior

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado 1.680 casos de hepatitis A desde comienzo de 2025 hasta el 2 de noviembre del mismo año, superando en un 62 por ciento los 1.038 casos notificados en todo 2024 y llegando casi a duplicar los 680 casos observados en los 10 primeros meses del año pasado, según se desprende del informe de evaluación de riesgo publicado por el Ministerio de Sanidad.

De este modo, en 2025 ha continuado la tendencia creciente observada en 2024, cuando se advirtió un "cambio de patrón epidemiológico". Durante el periodo analizado para 2025, el incremento es de un 534 por ciento y de un 400 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022 y de 2023, respectivamente.

De los 1.680 casos de hepatitis A notificados hasta la semana 44 de 2025, 1.190 han sido en hombres y 490, en mujeres, con una tasa de notificación de 3,46 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto al origen de los casos, 1.441 eran no importados (85,8%), frente a los 239 importados (14,2%).

Asimismo, se han notificado 67 brotes de hepatitis A, con un total de 244 casos, lo que supone un aumento en el número de brotes respecto al mismo periodo de 2023 y 2024, cuando hubo 11 y 50 brotes, respectivamente. De estos 67 brotes, ocho fueron importados (11,9%).

La información sobre hospitalización estaba disponible en 1.404 casos, de los que 825 (58,8%) requirieron hospitalización. Solo se notificaron tres muertes, entre los 1.335 casos para los que había información

El aumento de infecciones ha afectado a la mayoría de las comunidades autónomas. En todos los territorios, excepto en Cantabria, el número de casos acumulados ha sido superior a la mediana de casos notificados en años previos en el mismo periodo. Mientras, en Cantabria y en las ciudades autónomas el número de casos ha sido similar o inferior.

La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor número de casos, con 409, seguida de Andalucía, con 387, Comunidad Valenciana, con 149, y Cataluña, con 108. A la cola se han situado Navarra, con 23, Islas Baleares, con 21, La Rioja, con 12, y Cantabria, con nueve.

FALTA INFORMACIÓN PARA ESTABLECER LAS CAUSAS

El informe detalla que la información disponible en la Red Nacional de Vigilancia (RENAVE) no es lo suficientemente completa para establecer las causas de este incremento. Los datos disponibles sí sugieren que no estaría relacionado con la importación de casos ni con la identificación de grandes brotes con una fuente común y podría deberse a una combinación de diferentes mecanismos de transmisión.

El perfil de los casos continúa siendo compatible con la hipótesis de un aumento de la transmisión en la población de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), ya reflejada en el informe de evaluación de riesgo publicado en diciembre de 2024.

El Ministerio de Sanidad ha señalado que esto, junto a la limitada cobertura vacunal en este grupo de población, hace que el riesgo de infección se considere "moderado" en este colectivo en la actualidad. La gravedad de la enfermedad sería baja en la mayoría de estos casos, aunque las personas inmunodeprimidas y aquellas con una hepatopatía subyacente podrían experimentar una mayor gravedad clínica.

Por su parte, el riesgo es "bajo" para la población general. Con todo, Sanidad ha abogado por reforzar la vigilancia y seguir analizando las causas del aumento de casos de hepatitis A en España, con el objetivo de ajustar las recomendaciones en base a la mejor evidencia disponible.

Al hilo, ha llamado a promover la vacunación en las personas con mayor riesgo o con mayor probabilidad de exposición mediante campañas de sensibilización y acciones que mejoren el acceso.