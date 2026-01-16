España realiza 6.335 trasplantes en 2025, un 2% menos que el récord alcanzado el año anterior

1043133.1.260.149.20260116113107 Archivo - Imagen de recurso quirófano. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MONKEYBUSINESSIMAGES

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado 6.335 trasplantes en 2025, lo que supone el segundo mejor dato histórico del país, solo un 2 por ciento inferior al récord que se batió el año anterior, cuando se alcanzaron 6.464 intervenciones, según se desprende del informe de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

"España nuevamente, como siempre, puede sentirse orgullosa y nos sentimos orgullosos. En poco más de una década la actividad de donación y de trasplante se ha incrementado en un 50 por ciento. Hablamos de cifras y de lo que no son cifras, porque detrás de cada una de las cifras hay una vida, hay una persona, hay una familia", ha destacado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos.

García ha subrayado que el programa de donación y trasplante español es "difícilmente igualable" por la mayoría de los países del mundo y refleja la capacidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para coordinarse, innovar y cuidar. Asimismo, ha puesto en valor a los profesionales que trabajan para hacer posible estos procedimientos y a las familias que permiten, en el peor momento de sus vidas, que otras personas puedan seguir viviendo.

El total de trasplantes supone una tasa de 129 por millón de población (p.m.p.), cerca de los 132,8 p.m.p de 2024. Por tipo de órgano, destacan los 390 trasplantes cardíacos, el mayor dato registrado hasta la fecha, que supone un 12 por ciento más que el año anterior. Los trasplantes renales han sido los más realizados, con 3.999 procedimientos (-1,2%) y una tasa de 81 p.m.p. que es la mayor a nivel mundial. Asimismo, 402 trasplantes renales fueron de donante vivo; hubo 556 trasplantes pulmonares (-11%); 103 pancreáticos (+6%) y 11 intestinales (+175%).

"El 23 de julio del año 2025 celebramos el 60 aniversario del primer trasplante renal en España, que fue realizado en el Hospital Clínic de Barcelona por los doctores Gil-Vernet y Caralps. Y desde entonces hasta hoy ha habido más de 150.000 trasplantes de órganos que se han realizado en nuestro país", ha señalado Mónica García.

Los más de 6.330 trasplantes de 2025 han sido posibles gracias a las 2.547 personas donantes, una cifra ligeramente inferior a las 2.562 de 2024, y supone una tasa de 51,9 donantes por millón de población. La media de donantes diarios el pasado año fue de ocho y la media de trasplantes realizados cada día de 17.

En comparación con otros países del entorno, España es líder en tasa de donantes. En 2024, últimos datos disponibles, Estados Unidos registró 49,7 donantes p.m.p; Italia, 30,6; Francia, 28,6; Canadá, 22,9; Suecia, 22,7; Reino Unido, 20,4; Australia, 19,7; Alemania, 11,4; y la Unión Europea en su conjunto 24,2 donantes p.m.p. Solo Estados Unidos se aproxima a las cifras de España con 49,7 p.m.p.

56% SON DONANTES EN ASISTOLIA

Respecto al perfil del donante, un total de 1.416 (56%) han sido donantes en asistolia, es decir, fallecidos tras parada cardiorrespiratoria, lo que supone un aumento del ocho por ciento respecto a 2024. En concreto, se han realizado 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardiacos, 33 pancreáticos, cuatro de intestino y un trasplante de cara de donantes en asistolia a lo largo del año pasado.

"Somos el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos de estos donantes, incluyendo el corazón desde 2020, el intestino desde el año 2022 e incluso caras. Se han realizado caras de donantes en asistolia con buenos resultados", ha detallado la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, destacando el papel de las técnicas de preservación ECMO.

El 52 por ciento de donantes fallecen por un accidente cerebrovascular y los donantes fallecidos por accidentes de tráfico solo representaron un tres por ciento del total. En cuanto a la edad del potencial donante, el 60 por ciento tiene más de 60 años; el 32 por ciento, más de 70, y el cinco por ciento es octogenario. El donante más longevo en 2025 tenía 93 años y fue donante renal.

Además de estos donantes, destascan aquellos solicitantes de la prestación de eutanasia que muestran su deseo de ser donantes. Desde la entrada en vigor de la Ley de eutanasia en 2021 hasta el 31 de diciembre han sido 226 las personas que han donado órganos y han permitido 643 trasplantes. En particular, el año pasado fueron 72 las personas que donaron órganos tras fallecer por eutanasia.

El pasado año también se realizaron 17 trasplantes renales de vivo en el contexto del Programa de Trasplante Renal Cruzado que gestiona la ONT. Estos trasplantes se efectuaron en forma de un ciclo de tres trasplantes y cuatro cadenas iniciadas por donantes altruistas que permitieron realizar 13 trasplantes. Además, un paciente de España se trasplantó en un ciclo internacional de dos trasplantes efectuado con Portugal. Desde que la puesta en marcha de los programas se han realizado 25 cadenas iniciadas por donantes altruistas.

A su vez, se han resuelto 298 urgencias cero, trasplantes de pacientes con riesgo inminente de fallecimiento que necesitan un órgano en menos de 24-48 horas. Se han realizado 180 trasplantes pediátricos de uno o varios órganos y se ha podido trasplantar a 193 pacientes hiperinmunizados. Asimismo, el Plan Nacional de Acceso al Trasplante Renal para Pacientes Hiperinmunizados (PATHI) ha hecho posible 170 trasplantes y el nuevo programa de priorización para trasplante pulmonar de la ONT ha facilitado otros 23.

NUEVA ESTRATEGIA 2025-2030

A pesar de la alta actividad en donación y trasplante, a 31 de diciembre de 2025, 5.163 pacientes esperaban el trasplante de un órgano; de ellos, 77 eran niños. "No nos conformamos", ha afirmado la titular de Sanidad, que ha destacado que la nueva estrategia 2025-2030 de la ONT, pendiente de adopción definitiva por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se pondrá en marcha este año con el objetivo de "mantener a España en la vanguardia mundial".

Según ha explicado, la estrategia busca en primer lugar seguir aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, mejorando todas las fases del proceso, reforzando las alianzas dentro y fuera del hospital y normalizando la donación como parte de los cuidados al final de la vida.

Junto a esto, tiene como objetivo impulsar la donación renal de vivo, mejorar el acceso al trasplante para todos los pacientes y especialmente para quienes lo tienen más difícil, y reforzar los equipos de coordinación de trasplante.

CANTABRIA REPITE COMO LÍDER AUTONÓMICO

Doce comunidades autónomas han superado los 50 donantes p.m.p y siete de ellas han sobrepasado los 60 donantes p.m.p. durante 2025, siendo Cantabria, de nuevo, el territorio líder, con 103,4 donantes p.m.p.

Tras ella, se han posicionado Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3), Murcia (62,7), La Rioja (62,5), Aragón (62,2), Comunidad Valenciana (57,5), Andalucía (54,4), Castilla y León (54,4), Galicia (52,8), Extremadura (50,5), Canarias (50,0), Cataluña (45,5), Castilla-La Mancha (42,2), Comunidad de Madrid (41,2) y Baleares (31,7). Melilla ha registrado 25 donantes p.m.p. y Ceuta, igual que el año pasado, ninguno.

Respecto a los hospitales que registraron mayor actividad en 2025, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) notifica máximo en donantes; el H. U. de Navarra, en donantes en hospital no trasplantador; el H. U. de Asturias, en donantes en muerte encefálica; el H. U. Marqués de Valdecilla (Cantabria), en donantes en asistolia; el H. U. de Bellvitge (Cataluña), en trasplante renal y trasplante renal de donante vivo; el H. U. La Fe (Valencia), en trasplante hepático y cardiaco; el H. U. Vall d'Hebrón (Cataluña), en trasplante pulmonar y total pacientes trasplantados; el H. Clínic (Cataluña), en trasplante pancreático; y el H. U. La Paz (Madrid), en trasplante infantil.