Pacientes trasplantados agradecen a los donantes y a sus familias: "Nos dieron la vida"

La ministra de Sanidad, Mónica García, junto a pacientes trasplantadas y sus familiares. - B THEVENIN

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Covadonga, paciente trasplantada bipulmonar, y el padre de Lucía, una niña trasplantada de hígado y riñón, han agradecido este viernes a los profesionales sanitarios y coordinadores de trasplantes, pero sobre todo a las personas donantes y a sus familias su gesto de solidaridad, con el que aseguran que les han dado la vida.

"Yo quiero dar las gracias, esto no es acerca de mí, yo quiero dar las gracias a todos los profesionales, a los coordinadores, que son ángeles, a los helicópteros, que siempre me imaginaba que llevaban los pulmones que no me llegaban a mí y, sobre todo, todos los días pienso en el donante y en su familia. Ellos su pena la deben tener todos los días, pero a mí me han dado la vida", ha afirmado Covadonga durante un acto celebrado en el Ministerio de Sanidad para dar a conocer los datos de donaciones y trasplantes de 2025.

Covadonga está afectada por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y ha resaltado que el trasplante de los dos pulmones, para el que esperó tres años, le ha permitido poder volver a hacer actividades básicas, como ducharse, algo que antes no podía hacer porque el vaho le afectaba a la respiración, o subir escaleras.

En su intervención, también ha querido agradecer a los cuidadores de las personas que necesitan un trasplante y, en particular, a su madre. "Mi madre ha tenido que tener una paciencia impresionante porque nos volvemos muy egoístas", ha señalado. Asimismo, ha puesto en valor la sanidad pública española, pues ella vivía en Estados Unidos y asegura que España "no tiene nada que envidiar".

Por su parte, el padre de Lucía ha explicado que su hija nació con una enfermedad degenerativa que requería un trasplante como parte del tratamiento. El pasado mes de junio la menor entró en lista de espera para el trasplante y el 1 de septiembre recibió la llamada para la intervención hepatorrenal.

Según ha relatado, la operación fue un "éxito", aunque requirió volver a pasar por quírofano en otras tres ocasiones por complicaciones posteriores. En este punto, ha subrayado el compromiso de todos los profesionales sanitarios, operando fines de semana o de madrugada.

"Como decía antes la ministra, esto es un éxito en la sociedad, de los donantes. Acordarnos de las familias, por supuesto, que perdieron a su hijo y nos dieron la vida", ha expresado. Lucía, que también ha estado presente en el acto, ha destacado que se encuentra "bien" y que su deseo es poder volver a jugar al fútbol.