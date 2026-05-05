España acuerda con la OMS que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

España ha aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

"El puerto concreto aún no se ha definido", señalan fuentes del Ministerio de Sanidad. El Gobierno atiende así a la petición de la agencia de salud de Naciones Unidas, que apela al cumplimiento del Derecho Internacional y al espíritu humanitario.

"España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles", señalan fuentes sanitarias. El Gobierno dará a conocer los detalles del protocolo del traslado ya atención tan pronto como sean definidos por OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

En estos momentos, el ECDC está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. Una vez sea determinado, el resto de pasajeros y tripulación seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 o 4 días.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países". Este proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias.

"Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados 'ad hoc' para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario", informan desde Sanidad.

La OMS ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y, por tanto, consideran que Las Islas Canarias son el lugar "más próximo" con las capacidades necesarias.