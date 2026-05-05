Oceanwide confirma que las dos personas que requieren atención medica urgente serán evacuadas en avión a Países Bajos

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero 'MV Hondius', ha informado este martes de que las dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, junto con la persona relacionada con el huésped fallecido el 2 de mayo, van a ser evacuadas a Países Bajos a través de dos aeronaves especializadas que ya se dirigen a Cabo Verde.

Una vez realizada esta operación el crucero, que se encuentra fondeado frente a las costas de Cabo Verde, retomará su travesía "con intención de dirigirse a las Islas Canarias, ya sea Gran Canaria o Tenerife", a donde tiene previsto llegar tras 3 días de navegación.

La naviera asegura que para esta operación está "en conversaciones con las autoridades pertinentes", si bien señalan a Europa Press que aun no han recibido confirmación oficial de la autoridades españolas de que recibirán al crucero para atender a sus pasajeros y que puedan desembarcar .

Las dos personas afectadas por hantavirus que requieren atención medica urgente y que van a ser evacuadas en las próximas horas son dos miembros de la tripulación. La naviera ha anunciado que no se han identificado nuevas personas sintomáticas a bordo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si finalmente el 'Hondius' realiza escala en Canarias, "está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la Organización Mundial de la Salud".

A bordo del 'Hondius' se han identificado un total de seis casos, de los cuales dos han sido confirmados por laboratorio. Tres de las personas afectadas han fallecido, una se encuentra en estado crítico en Sudáfrica y las otras dos permanecen a bordo del buque.

Según informa la naviera, en el barco hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes (14 de nacionalidad española: 13 pasajeros y un tripulante), de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.