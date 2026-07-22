Empresas.- Sanitas y la Universidad Europea abrirán en Valdebebas un campus universitario de ciencias de la salud

Imagen del campus. - SANITAS

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanitas y la Universidad Europea han anunciado este miércoles la creación en Valdebebas (Madrid) del Campus Universitario Sanitas-Universidad Europea, un proyecto que busca reforzar la formación en ciencias de la salud y conectar universidad, hospital, investigación y tecnología médica.

Según informan, el campus sumará más de 3.500 metros cuadrados y se ubicará a 400 metros del Hospital Blua Sanitas Valdebebas. Esta cercanía conectará la asistencia sanitaria, la docencia universitaria y la investigación clínica en un mismo entorno. Las obras empezarán en 2027 y se espera que el centro abra durante el curso 2028/2029.

Asimismo, el edificio contará con nueve aulas con tecnología de vanguardia, un Centro de Enseñanza Médica Avanzada, espacios de simulación, laboratorios y herramientas de enseñanza digital. También incluirá zonas de investigación, biblioteca, áreas de estudio y espacios de descanso para estudiantes y profesionales.

Por su parte, el campus incorporará un salón de actos y una terraza multifuncional con zonas de encuentro y trabajo colaborativo, que buscan promover un aprendizaje dinámico y conectado con la práctica asistencial.

"Este proyecto refuerza nuestra apuesta por una medicina más innovadora, digital y centrada en las personas. La colaboración con la Universidad Europea nos permitirá crear un entorno único. Allí, formación, asistencia sanitaria e investigación trabajarán juntas para preparar a los profesionales sanitarios del futuro", ha señalado Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas y Bupa Europe & Latin America.

"Este campus, fruto de la alianza de Sanitas con la Universidad Europea, se convertirá en un referente en la educación sanitaria en nuestro país. La Universidad Europea aportará su modelo académico innovador, su sólida experiencia en ciencias de la salud y su firme apuesta por el desarrollo de competencias digitales y en inteligencia artificial, en colaboración con empresas y asociaciones profesionales. Todo ello, junto a un claustro altamente cualificado, garantizará una formación práctica y plenamente alineada con las necesidades reales del sistema sanitario", ha indicado Elena Gazapo, rectora de la Universidad Europea de Madrid.

El Campus Universitario Sanitas-Universidad Europea reunirá la mayor parte de la oferta educativa que ambas entidades desarrollan juntas. Actualmente incluye cuatro grados - Medicina, Enfermería, Odontología y Terapia Ocupacional- y dos másteres universitarios: Terapia Manual Ortopédica en el tratamiento del dolor y Psicología General Sanitaria. A partir de septiembre, incorporará el grado de Psicología y el Máster de formación permanente en Genómica Clínica, Medicina de Precisión y Asesoramiento Genético.

Sanitas también cuenta desde septiembre de 2023 con Sanitas Campus FP en Madrid y Barcelona. Estos centros imparten ciclos medios y superiores de Formación Profesional de Sanidad.