MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha afirmado este martes que no existe evidencia que vincule una exposición al paracetamol en el útero con el desarrollo de trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo, tal y como ha sugerido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El organismo ha recordado que en 2019 revisó aquellos estudios disponibles que investigaron el desarrollo neurológico de los niños expuestos al paracetamol en el útero, hallando que los resultados no eran concluyentes y que no se podía establecer ningún vínculo al respecto.

Además, ha subrayado que los datos sobre el uso de paracetamol por parte de mujeres embarazadas no han indicado ningún riesgo de malformaciones en el feto en desarrollo, ni tampoco en los recién nacidos.

"El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas. Nuestro consejo se basa en una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles y no hemos encontrado evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo en niños", ha declarado el director médico de la EMA, Steffen Thirstrup.

Tras ello, ha manifestado que el paracetamol puede usarse en la Unión Europea para reducir el dolor o la fiebre durante el embarazo si es clínicamente necesario, y que en la actualidad no existe evidencia que requiera cambios en las recomendaciones de uso actuales.

La agencia también ha recalcado que, al igual que cualquier tratamiento agudo, debe usarse en la dosis mínima eficaz, durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia posible, siempre mediante previa consulta con un profesional sanitario.

Por último, ha señalado que la EMA y el resto de autoridades nacionales competentes de la UE seguirán supervisando la seguridad de los medicamentos que contienen paracetamol, y que evaluarán con "prontitud" cualquier nuevo dato que surja.