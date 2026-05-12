La EMA afirma que está preparada para respaldar el desarrollo de vacunas y terapias contra los hantavirus

Archivo - Imagen de recurso de una vacuna. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha comunicado que, a través de su Grupo de Trabajo de Emergencia, está preparada para apoyar el desarrollo y la evaluación regulatoria de vacunas y tratamientos contra los hantavirus.

Como parte de sus actividades de preparación, la EMA ha identificado a los desarrolladores de medicamentos, especialmente antivirales, anticuerpos monoclonales y vacunas contra los hantavirus.

"La identificación de inmunomoduladores reutilizados para el tratamiento y de antivirales reutilizados para la profilaxis postexposición es una prioridad para reducir la morbilidad y la mortalidad en las personas actualmente afectadas", ha señalado la entidad en un comunicado.

No obstante, ha resaltado que el manejo clínico frente al hantavirus se basa en cuidados de apoyo y acceso oportuno a unidades de cuidados intensivos. Además, ha subrayado que actualmente no existen tratamientos antivirales ni vacunas autorizadas contra el hantavirus.

En este contexto, la Agencia ha informado de que está realizando un seguimiento activo del brote de hantavirus procedente del crucero 'MV Hondius', en coordinación con otros organismos de la UE. Asimismo, ha recordado que, hasta el momento, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por su siglas en inglés) clasifica el riesgo para la población general en Europa como muy bajo.

Al hilo, la EMA advierte sobre la desinformación que circula y que vincula "falsamente" la infección por hantavirus con la vacunación contra la COVID-19, ya que, a su juicio, no existe evidencia científica que respalde tales afirmaciones.

Por último, la Agencia ha asegurado que seguirá intercambiando información con el ECDC, la Comisión Europea y la red europea de organismos reguladores de medicamentos durante los próximos días y semanas, y proporcionará actualizaciones según sea necesario.