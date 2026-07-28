El ECDC advierte de déficits en la implementación de medidas de prevención de las hepatitis B y C

Archivo - Virus hepatitis. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha advertido este martes de que persisten "importantes deficiencias" en la prevención de las hepatitis B y C en Europa, principalmente en lo que respecta a la cobertura de vacunación en población clave y a los servicios de reducción de daños para personas que se inyectan drogas.

Así lo ha puesto de relieve en el Día Mundial contra la Hepatitis, en el que ha publicado distintos informes que recogen la situación epidemiológica en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), así como un análisis de los avances en la implementación de medidas necesarias para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la lucha contra las hepatitis víricas.

Según los últimos datos disponibles, de 2024, los países de la UE/EEE notificaron 37.605 casos de infección por el virus de la hepatitis B (VHB), lo que supone un 0,4 por ciento menos que el año anterior y corresponde a una tasa bruta de 7,5 casos por cada 100.000 habitantes.

El seis por ciento de los casos correspondían a infecciones agudas, el 40 por ciento a infecciones crónicas, el 42 por ciento a infecciones en una fase indeterminada y el 12 por ciento no pudieron clasificarse debido a la información agregada. Las tasas de notificación más altas para infecciones agudas y crónicas se observaron entre adultos de 35 a 44 años y, en términos generales, se notificaron más casos en hombres que en mujeres.

En cuanto a la hepatitis C, los datos de 2024 apuntan que se registraron 28.540 casos en 29 países de la UE/EEE, un 0,3 por ciento menos que en 2023 y lo que corresponde a una tasa bruta de 7,1 casos por cada 100.000 habitantes. Del total, el siete por ciento fueron agudos, el 41 por ciento crónicos y el resto se notificaron como en una fase indeterminada de la enfermedad o no pudieron clasificarse.

La hepatitis C se notificó con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. El grupo de edad más afectado entre los hombres fue el de 35 a 44 años, y entre las mujeres el de 45 a 54 años.

ELIMINAR LA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA

Aunque el ECDC ha reconocido que Europa ha logrado "avances constantes" en la prevención de la hepatitis B y C, con una prevalencia de la hepatitis B "prácticamente nula" entre los niños menores de cinco años, ha advertido de que la implementación "desigual" de medidas clave implica que la región no alcanzará el objetivo de 2030 de eliminar la hepatitis vírica como amenaza para la salud pública.

En esta línea, ha aseverado que la carga global de hepatitis crónica "sigue siendo elevada y continúa siendo una causa importante de mortalidad". En concreto, se estima que cinco millones de personas en la UE/EEE viven con hepatitis B o C crónica, y casi 60.000 personas mueren cada año por enfermedades hepáticas relacionadas con estas infecciones.

El jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Evitables mediante Vacunación del ECDC, Bruno Ciancio, ha subrayado que "nadie debería morir por una enfermedad que es prevenible, diagnosticable y tratable", pero ha lamentado que "millones de europeos" viven con estas infecciones crónicas y, "a menudo", no lo saben, lo que puede acarrear graves problemas a largo plazo.

La vacunación contra la hepatitis B es una de las medidas clave para la prevención y si bien la mayoría de los países cuentan con programas universales de vacunación infantil contra el VHB, el ECDC ha apuntado que menos de la mitad están en camino de alcanzar una cobertura del 95 por ciento con el esquema de tres dosis.

Además, ha detectado variaciones considerables en el acceso a la vacunación para los grupos de adultos con alto riesgo de infección, como los trabajadores sanitarios, las personas que se inyectan drogas, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y las personas privadas de libertad. En este punto, ha señalado que los datos sobre la cobertura de vacunación en estas poblaciones suelen ser incompletos o estar desactualizados, pero la información disponible sugiere que la cobertura es "subóptima".

Tanto para el VHB como para el VHC, la transmisión sexual sigue siendo una vía importante. Sin embargo, el ECDC ha detallado que las iniciativas específicas de prevención no se han monitorizado sistemáticamente en todos los países. Ante el aumento de casos de sífilis, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual en la región, el organismo ha instado a abordar este aspecto.

Por otra parte, ha afirmado que las personas que se inyectan drogas siguen soportando una carga "desproporcionada" de VHC. Si bien las medidas de reducción de daños, como el tratamiento con agonistas opioides y el suministro de agujas y jeringas estériles, son eficaces para minimizar la transmisión, la cobertura en la UE/EEE "sigue siendo insuficiente", ya que solo siete países cumplen el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la distribución de material de inyección estéril para personas que se inyectan drogas.

AVANCES EN TRANSMISIÓN VERTICAL

Entre los aspectos positivos en la lucha contra las hepatitis víricas, el ECDC ha destacado el progreso continuo desde 2018 hacia la eliminación de la transmisión vertical, madre a hijo, del VHB. Tres cuartas partes de los países con datos sobre el cribado prenatal han alcanzado el objetivo de la OMS para 2025 de que el 90 por ciento de las mujeres embarazadas se sometan al cribado del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg).

El cribado rutinario de la hepatitis B ha contribuido a reducir la transmisión vertical del virus de madre a hijo a menos del dos por ciento en la UE/EEE.

Los cinco países que ofrecen la vacunación contra el VHB al nacer como estrategia universal han alcanzado el objetivo del 90 por ciento de vacunación oportuna y todos los países cuentan con políticas nacionales para la profilaxis posterior a la exposición, que combinan la vacunación al nacer con la inmunoglobulina contra la hepatitis B y, entre los países con datos disponibles, la mayoría informa de una alta cobertura entre los lactantes expuestos.

Con todo, el ECDC ha instado a llevar a cabo algunas acciones prioritarias, entre las que se encuentran investigar los obstáculos que dificultan la vacunación, optimizar la detección prenatal del VHB y la profilaxis posterior a la exposición para los lactantes nacidos de madres HBsAg-positivas, ampliar los servicios de reducción de daños, abordar la transmisión sexual mediante intervenciones específicas de vacunación y pruebas en entornos de salud sexual y mejorar los sistemas de vigilancia.