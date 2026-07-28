Demuestran que el cribado de hepatitis B y C en Urgencias detecta infecciones no diagnosticadas

Profesionales del Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) - IAS

GIRONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado en el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona y el Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) ha demostrado que el cribado de hepatitis B y C en Urgencias permite detectar infecciones no diagnosticadas previamente, informa IAS-ICS Girona este martes en un comunicado.

Publicado en la revista 'Infectious Diseases of Poverty', evidencia que la incorporación automática de este cribado en los circuitos asistenciales "multiplica por 8 la cobertura y facilita el diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento, reforzando los servicios de Urgencias".

La investigación se basa en el cribado realizado entre octubre de 2023 y enero de 2024 en los servicios de Urgencias del Hospital Trueta y el Santa Caterina: en total se cribó a 2.000 personas adultas que, por motivos asistenciales, requerían una analítica en la sangre.

Se analizó la presencia de infección activa en estos 2.000 pacientes y se vio una prevalencia "muy superior", del 0,55% para la hepatitis C y un 1% de la hepatitis B (casi 3 veces superior a la registrada en la población general) y mucho más alta en colectivos vulnerables.

También demuestra que la hepatitis C es más frecuente en hombres, con una prevelancia del 0,83%, mientras que en mujeres es del 0,22%, siendo superior entre los pacientes entre 51 y 60 años (1,17%); y la prevelancia de la hepatitis B también es superior en hombres (1,22% hombres y 0,77 mujeres).

El estudio ha demostrado que un cribado de hepatitis B y C en los servicios de Urgencias permite diagnosticar a pacientes que desconocen la infección, derivándolo a su especialista para su tratamiento, con el objetivo de "erradicar la infección por hepatitis B y C como un problema de salud pública".