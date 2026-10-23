El Consejo Interterritorial rechaza el RD de listas de espera y García lo tilda de "irresponsabilidad política"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha rechazado la propuesta de Real Decreto (RD) sobre listas de espera, algo que ha calificado de "irresponsabilidad política".

"El Partido Popular (PP), nuevamente, ha bloqueado una medida que era fundamental para los pacientes y los ciudadanos de este país, para tener unas listas de espera que fueran fiables y confiables", ha señalado, tras lo que ha indicado que la propuesta era "imprescindible" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

García, que ha confirmado que la norma va a ser sacada a Audiencia Pública "para que todos los ciudadanos puedan ver cuál es el texto", ha sostenido que es necesaria "la aprobación de una serie de indicadores por parte del CISNS". Los que recoge el RD "son muy sencillos" y "casi obvios", ha expresado, ejemplificando que se pide que los datos sean facilitados trimestralmente y con referencias mensuales, y no cada seis meses "para que así no puedan hacer trampas en diciembre y en junio".

Además, la intención es "que los datos tengan una verificación digital, que los datos pasen a formar parte de la estadística oficial, para que sea un documento público con todas las garantías", y "que no se pueda manipular". La meta es saber "cuánto han esperado, hasta el final del proceso, las personas que están en tu mismo procedimiento", ha explicado.

"Estamos hablando de la vida de la gente" y "de las patologías, de las incertidumbres, de los miedos de la gente", por lo que la reforma de las listas de espera es "un elemento absolutamente nuclear", ha continuado, para añadir que la meta es otorgarles "transparencia" y "trazabilidad". "Desgraciadamente, una vez más, las comunidades del PP han votado en contra" del texto y a favor "de que se pueda seguir maquillando las listas de espera".

LA MINISTRA AFIRMA QUE EL PP HA VOTADO EN CONTRA DEL DERECHO A UNA INFORMACIÓN VERAZ

En este sentido, ha insistido en que los 'populares' "han votado a favor de que siga la opacidad" y de que se siga "sin conocer la verdadera dimensión y el verdadero impacto que tienen las listas de espera en los pacientes", así como "en contra del derecho de los ciudadanos a una información veraz sobre cuál es su situación frente a su problema de salud".

El acceso a los servicios sanitarios es "uno de los principales problemas de nuestra Sanidad y, por supuesto, el problema que más le afecta ahora mismo a nuestros pacientes", ha proseguido, indicando que se pretendía resolver con un RD en el que se ha estado trabajando en los últimos dos años para que los indicadores "se simplifiquen, se homogenicen". "Es muy difícil pedirle a los ciudadanos que confíen en sus Gobiernos cuando estos Gobiernos se niegan a enseñarles los datos reales", ha subrayado.

A su juicio, "las listas de espera hay que reducirlas, no hay que maquillarlas", por lo que ha reivindicado la reforma frente a un RD "que lleva obsoleto desde el año 2003" y que "es una especie de caja negra en la que no se conoce toda la información". "No sabemos cuánto está esperando un paciente", ha resumido.

LA FINANCIACIÓN DIRECTA A LAS CCAA SE HA INCREMENTADO UN 1.000%

Por otra parte, la ministra ha destacado que la financiación directa del Gobierno a las comunidades autónomas en materia sanitaria se ha incrementado un 1.000 por ciento en los últimos siete años, con 3.700 millones de euros destinados. Asimismo, ha señalado que la financiación autonómica ha aumentado en ese mismo periodo en unos 300.000 millones de euros.

De este modo se ha mostrado García después de que la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, haya cuestionado el destino de los 300.000 millones de euros. "Yo lo siento si la señora consejera de la Comunidad de Madrid no se ha enterado, o la consejera de Hacienda no se lo ha dicho, o ese dinero se lo ha gastado en Quirón", ha añadido.

En esta línea, García ha señalado que cerca de 40.000 millones de euros de esos 300.000 millones han correspondido a la Comunidad de Madrid. "Todos los años hemos incrementado a Madrid la mitad de todo el presupuesto en Sanidad", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que estos fondos no se han destinado a mejoras laborales para los profesionales ni en una mayor inversión sanitaria en la región.