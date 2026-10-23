Aprobados en Consejo Interterritorial los criterios de acceso a la protonterapia en el SNS - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado en su reunión de este viernes los criterios de acceso a la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en un acuerdo que establece requisitos clínicos comunes.

En concreto, el consenso alcanzado establece un sistema común de priorización clínica, un mapa de derivación a los centros y un procedimiento para coordinar la atención. El objetivo es garantizar un acceso equitativo a la prestación, con independencia de que la comunidad autónoma de residencia del paciente disponga o no de equipos.

De esta manera, se desarrollan los compromisos adoptados por el mismo foro en diciembre de 2024 para la implantación coordinada de la protonterapia, para lo cual los procedimientos han sido elaborados por profesionales expertos de distintas comunidades autónomas, bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad.

Según el acuerdo, la priorización se realizará mediante una herramienta que asignará a cada paciente una puntuación de hasta 100 puntos a partir de nueve parámetros clínicos, entre los que figuran la edad, la localización del tumor, la indicación del tratamiento, la presencia de metástasis, la necesidad de volver a irradiar una misma zona y las situaciones que requieren atención preferente.

Junto a ello, se tendrán en cuenta circunstancias específicas relacionadas con la radiosensibilidad, la preservación de la fertilidad y la reducción de la dosis de radiación al feto y, con todo, los pacientes con mayor puntuación tendrán una prioridad más alta. Así, la herramienta permitirá ordenar la atención, pero no restringirá el acceso a la protonterapia, y es que todos los pacientes cuya indicación clínica sea aceptada tendrán acceso a la prestación.

TRES FASES

En cuanto a la asignación de centros, se expone que se adaptará a la entrada progresiva en funcionamiento de los equipos. En este sentido, la primera fase prevé dos, en Santiago de Compostela (La Coruña) y Fuenlabrada (Madrid), durante el primer trimestre de 2027; mientras que la segunda contempla cuatro en el mismo periodo de 2028, con la incorporación de las unidades de Donostia (Guipúzcoa) y del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

"Durante estas primeras fases, la distribución territorial buscará equilibrar las cargas asistenciales para evitar la saturación de las unidades", ha indicado Sanidad, que ha añadido que "la planificación toma como referencia la población menor de 27 años, considerada prioritaria en caso de saturación, lo que no implica excluir del tratamiento a los pacientes de otras edades". "En este periodo podría ser necesario mantener derivaciones a centros privados con unidades de protonterapia", ha aclarado.

Por último, la tercera fase prevé los 11 equipos en funcionamiento entre el cuarto trimestre de 2028 y el primero de 2029, momento en el que la distribución tomará como referencia la población general y dará prioridad a la accesibilidad geográfica. Con ello, el modelo permitirá cambiar el centro asignado por razones clínicas o logísticas debidamente justificadas y se revisará periódicamente a partir de los datos reales de demanda.

Además, el acuerdo incluye que el Registro Único de Protonterapia será la herramienta central para coordinar el proceso asistencial, desde la solicitud de acceso y hasta el seguimiento posterior al tratamiento. Para ello, todos los pacientes tratados en los centros de protonterapia del SNS deberán estar inscritos.

Al respecto, el procedimiento se iniciará en el Servicio de Oncología Radioterápica de origen, que incorporará la información clínica necesaria para que el centro de destino valore la solicitud. Tras ello, y una vez aceptada, la unidad de protonterapia planificará las sesiones teniendo en cuenta la prioridad asignada.

De este modo, y tras finalizar el tratamiento, el seguimiento se realizará desde el Servicio de origen, que incorporará al registro la información sobre la evolución del paciente. Los datos se complementarán con cuestionarios sobre los resultados comunicados por los pacientes, para evaluar la efectividad de los tratamientos y ampliar la evidencia sobre el uso de la protonterapia en el SNS.