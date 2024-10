El Congreso aprueba por unanimidad la Ley ELA

912716.1.260.149.20241010134044 Imagen de los diputados aplaudiendo en el Pleno del Congreso. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por unanimidad la proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Todos los grupos han votado a favor de esta Ley que ahora se remite al Senado para que continúe allí su recorrido parlamentario. En concreto, 344 diputados han votado a favor y no se registrado ningún voto en contra ni ninguna abstención.

El Pleno ha comenzado a las once de la mañana, dos horas más tarde de lo habitual, para que los 37 pacientes con ELA y el centenar de familiares y cuidadores que los han acompañado pudieran seguir la sesión desde la Sala Constitucional. Un gesto que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha agradecido a todos los grupos.

Precisamente, antes de comenzar el Pleno, Armengol ha saludado a los pacientes con ELA en la Sala Constitucional, algo que también han hecho otros diputados, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En el Pleno se ha debatido el dictamen aprobado la pasada semana por la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Además, los grupos han rechazado las enmiendas presentadas por el diputado del BNG, Néstor Rego, y la dirigente de Podemos Ione Belarra.

El texto final llega después de fusionar las tres normas que sobre esta enfermedad acordó tramitar el Congreso y que llevan la firma de PSOE y Sumar, PP y Junts. "Algunos tuvimos el honor de ser impulsores, pero esta Ley es de todos", ha manifestado la diputada de Junts Pilar Calvo durante el debate, quien ha afirmado que "es un día muy especial, de esos que durarán años".

Así, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esta Ley ha sido una "prioridad" para su grupo, a la vez que ha lamentado que hayan tenido que pasar tres años hasta conseguir su aprobación en la Cámara Baja.

"En un Presupuesto de 400.000 millones de euros se pueden lograr 200 para mejorar la vida de los pacientes. Sé que incluso las demandas más esenciales han tenido que ser motivo de disputa partidista en nuestro país, lo acabamos de ver. No es mi intención contribuir a ello, no es el día ni es el lugar", ha señalado el 'popular'.

En este sentido, Feijóo ha celebrado que con la aprobación se ha conseguido "mejorar sensiblemente" la vida de muchas personas. "Esta es la política en la que creo. Sí, creo en la política que prioriza mejorar la vida diaria de los ciudadanos a los que se debe. Y creo en la política que une a un país bajo causas que merecen la pena", ha defendido.

Al hilo, la diputada de Vox, Rocío De Meer, ha pedido al Gobierno que la dotación económica para esta Ley sea la necesaria. "Me imagino que un Gobierno que lleva gastados 400 millones en publicidad institucional y 650 millones en el caso de las empresas públicas, debería poder pagar enfermeros antes que anuncios", ha defendido.

Por parte del PSOE, la diputada Maribel García ha resaltado la importancia de seguir fortaleciendo la democracia "frente a aquellos ultras que se han insertado en ella para aniquilarla", al tiempo que ha recalcado que "no hay derechos sociales sin democracia".

Asimismo, ha indicado que "no hay avances en derechos sociales si no hay presupuestos que los sostengan" y ha criticado a los que pretenden "una ficticia bajada de impuestos". "Para que se enteren las derechas, no hay mayor patriotismo que pagar impuestos", ha agregado García.

BUSTINDUY ESPERA QUE LA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD SIRVA COMO EJEMPLO

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado el consenso en torno a la Ley. "Es un gran día, es un día de sentido común y es un día que abre un camino que debemos seguir transitando. Hay toda la posibilidad de seguir mejorando la vida de las personas más vulnerables en este país, de las familias, de quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda, de las mayorías trabajadoras. Tomemos ejemplo de un día como hoy que dignifica la labor parlamentaria", ha asegurado el ministro antes del inicio del Pleno.

En este punto, Bustinduy ha destacado que la Ley hace de España "un lugar mejor", y ha apostado por continuar por "la senda de ampliación de derechos y de mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables".

ATENCIÓN 24 HORAS

La norma final llega después de que PP, PSOE junto con Sumar y Junts presentaran sus propios proyectos de ley al respecto en el Congreso, todos ellos aprobados por unanimidad, dando lugar a meses de conversaciones para acordar una única ley.

El texto plantea una serie de cambios legislativos "orientados a garantizar la mejor calidad de vida, a través de la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, en una mejor atención integrada entre los sistemas de cuidados sociales y sanitarios, de las personas afectadas".

Así, a partir de la entrada en vigor de esta norma, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los enfermos avanzados tendrán garantizada la atención 24 horas y les será reconocida su condición de consumidores vulnerables, pudiendo optar al bono social al ser electrodependientes.

En este sentido, el Gobierno elaborará un estudio sobre la conveniencia de aprobar otras posibles ayudas para las personas en situación de electrodependencia, tales como la garantía de que no se les pueda suspender el suministro eléctrico; el establecimiento de la obligación de que las compañías eléctricas notifiquen, con la mayor antelación posible, aquellos cortes programados e inevitables en el suministro; el acceso a mayores bonificaciones en la tarifa eléctrica, o la puesta a disposición de dispositivos que garanticen el suministro en casos de cortes programados e inevitables o coyunturas imprevistas, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida.

Por otro lado, la Ley permite la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia y se establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad en el caso de estos pacientes. Se considerará, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma.

También se contempla la mejora de la protección de las personas cuidadoras de personas en situación de dependencia con un grado III. Así, las personas cuidadoras de grandes dependientes que se hayan visto obligadas a renunciar a su actividad laboral por hacerse cargo de estas personas serán consideradas colectivo de atención prioritaria para la política de empleo.

Por otro lado, la Ley impulsa la capacitación y especialización de los profesionales sanitarios en enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible como la ELA; así como la garantía de un plazo máximo para la recepción de las prestaciones.