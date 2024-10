ConEla pide al PP que agilice los trámites en el Senado para que la Ley ELA sea "efectiva lo antes posible"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA), Juan Carlos Unzué, ha pedido al PP, "por su mayoría en el Senado", que "agilice y acelere" todos los trámites para que la Ley ELA sea "efectiva lo antes posible".

"Queremos que esta Ley se acepte en el Senado tal y como está escrita. En ese momento, se publicará en el BOE y en ConELA estaremos preparados para trabajar, con cada una de las asociaciones y fundaciones, para intentar que el trabajo sea mejor y para que sea efectivo lo antes posible", ha manifestado Unzué durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la Ley.

Precisamente, a la comparecencia han acudido diputados de distintos grupos para felicitar por la aprobación de la norma a los 37 pacientes con ELA presentes en la Sala Constitucional.

Al hilo, Unzué ha resaltado que la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible "no es una competición política" y con su aprobación "ganan todos".

"Lo que más satisfacción me da es que cuando me miro al espejo estoy orgulloso de ese que está enfrente de mí. A ese no le puedo engañar, esa sensación de orgullo viene porque tengo la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo posible para que esta Ley sea un realidad", ha afirmado el exportero, al tiempo que ha animado al resto de pacientes presentes en la sala a mirarse al espejo "para percibir y sentir la conciencia tranquila".

Por su parte, el presidente de ConELA, Fernando Martín, ha calificado este jueves como "día histórico", sin embargo, ha criticado la tardanza de la aprobación del Congreso.

"Me reafirmo que esta Ley llega tarde y que no podemos esperar más, pero este paso es histórico para quienes padecen hoy ELA y para los que serán diagnosticadas a partir del 25 de octubre, cuando esperamos que sea un día después de que el texto aparezca en el BOE", ha subrayado.

Tanto Martín como Unzué han agradecido el trabajo que han desarrollado las asociaciones, pacientes y diputados. Además, han destacado la labor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pero quiero recordar en especial a Paco Luzón y a Nico, nuestro colaborador, quien iba a estar hoy aquí, pero que falleció anteayer a los 50 años. Ellos, junto a tantos otros, nos inspiran a seguir adelante", ha lamentado Martín.