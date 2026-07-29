Comisión para elegir sede de AESAP encontró una "diferencia apreciable" entre Zaragoza y Granada y las otras candidatas

Archivo - La Comisión para elegir sede de AESAP señaló una "diferencia apreciable" entre Zaragoza y Granada y las otras candidatas- CIENCIA - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Consultiva designada para elegir sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) expuso en su dictamen al respecto que existía una "diferencia apreciable" entre Zaragoza y Granada y las otras seis ciudades candidatas a albergarla, destacando a la capital aragonesa como la mejor opción, según se ha confirmado este miércoles a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, este instrumento oficial ha publicado la Orden PJC/781/2026, de 28 de julio, por la que se informa del Acuerdo del Consejo de Ministros de la misma fecha y por el que se determina la sede física de este organismo, la cual fue anunciada en primer lugar por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, a propuesta de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Sanidad, Mónica García, se hizo valer la opinión de la mencionada Comisión. Esta última ha expuesto que los criterios empleados para su recomendación se han dividido en cuatro bloques, siendo estos elementos generales, adecuación a las necesidades de la Agencia, características de la localidad y propuestas de la entidad que postula la candidatura.

Con ello, y comenzando su análisis, ha indicado que la opción vencedora, la de Zaragoza, propuso una sede definitiva en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008, que requiere rehabilitación integral, y una provisional en las oficinas del recinto empresarial Dinamiza (antigua Expo). Así, en el apartado de elementos generales se han valorado "de forma muy favorable" aspectos como la cohesión social y territorial y la lucha contra la despoblación, mientras que la opinión ha sido "favorable" para el impacto en el empleo.

En cuanto a la adecuación a las necesidades, ha conseguido la mejor calificación para la aportación de un inmueble con un mínimo de 4.000 metros cuadrados y la adecuación de este, así como el aprovisionamiento del equipo adecuado y el plazo de disponibilidad y el plan de implantación. Por su parte, en las características del municipio, se considera "muy favorable" la red de acceso a medios de transporte público; los servicios hoteleros y de hostelería próximos a la sede; la oferta inmobiliaria suficiente y competitiva; y el sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico.

LA OPCIÓN ANDALUZA, PEOR QUE LA ARAGONESA EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Además, se han establecido 'favorables' y, en su mayoría, 'muy favorables' los compromisos adquiridos por esta candidatura, mientras que en este ámbito, la opción de Granada ha obtenido mayoría de 'favorables' e incluso un "suficientemente" en un apartado. Esta última ofrecía una sede provisional inmediatamente disponible en el edificio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y una definitiva en el edificio Dr. Olóriz, integrado en el antiguo Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico San Cecilio, que sería objeto de rehabilitación integral.

Precisamente, la candidatura andaluza ha conseguido, en el ámbito de elementos generales, una opinión "muy favorable" en los aspectos de cohesión social y territorial e impacto en el empleo, siendo "favorable" su lucha contra la despoblación. En la adecuación a las necesidades, ha obtenido la máxima puntuación en la aportación de un inmueble con un mínimo de 4.000 metros cuadrados y su adecuación, el aprovisionamiento del equipamiento adecuado y el plazo de disponibilidad y el plan de implantación.

Los servicios hoteleros y de hostelería próximos a la sede; la oferta inmobiliaria suficiente y competitiva y el sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico han sido catalogados con una recomendación "muy favorable" en las características de la localidad, quedándose en "favorable" la red de acceso a medios de transporte público.

ANÁLISIS DE TOLEDO, BARCELONA, OVIEDO, MURCIA, LUGO Y LEÓN

Junto a ello, esta Comisión también ha analizado al resto de candidatas, señalando que la opción de Toledo se valora "de forma insuficiente" en el equipamiento, "por la ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación". Misma calificación ha merecido la de Barcelona en su lucha contra la despoblación, "al tratarse de un territorio de alta densidad y atracción migratoria interna".

En los mismos términos se ha establecido la de Oviedo (Asturias) en el apartado de sostenibilidad y eficiencia energética, "al no aportarse información sobre la certificación energética del local ni compromisos cuantificados de reducción de consumo o instalación de energías renovables"; de igual modo que la de Murcia, "al no aportarse certificación energética ni medidas cuantificadas de mejora".

Lugo no ha percibido calificaciones tan bajas en ninguno de los apartados sometidos a estudio, pero sí ha recibido una opinión "suficiente" en diversos elementos, ya que ha sido calificada de esta manera en, entre otros, los apartados de impacto en el empleo y de sostenibilidad y eficiencia energética. Por último, León solo cuentas con opiniones 'favorables' o muy favorables'.