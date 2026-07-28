Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, en virtud del acuerdo alcanzado para ello en la última reunión del Consejo de Ministros en este periodo de sesiones.

"Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas, y enhorabuena también al conjunto del país", ha ofrecido el líder del Ejecutivo durante su comparecencia para efectuar balance del curso político. "Hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia", ha subrayado.

Sánchez, que ha recordado que esta medida se añade a otras en la línea del proceso actual "de desconcentración" que sigue la Administración, ha señalado que esta consigue "acercar el Estado a todos". Así, ha afirmado que ubicar la sede de este órgano en la capital aragonesa "es un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial".

En cualquier caso, disponer de la Agencia Estatal de Salud Pública permitirá "poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años", ha continuado en relación con este organismo, que buscaban albergar otras siete ciudades: Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo (Asturias) y Lugo.

Además, y como repaso al trabajo realizado en el ámbito sanitario durante los últimos meses, ha destacado "la creación de nuevas plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), 500 más que en la anterior convocatoria". "Hemos creado 4.500 plazas adicionales desde 2018, es decir, un 53 por ciento más", ha ofrecido como balance general, e indicando que es necesario "continuar en esa senda de incremento", ya que "se necesitan más profesionales sanitarios".

Junto a ello, ha puesto en valor el hecho de que la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) haya pasado de siete pruebas de cribados neonatales a 23, a lo que ha añadido haber "logrado que los cribados de cáncer de mama tan importantes alcancen el rango de edad de entre los 45 años y los 74 años".

Por último, y en relación con el 'Plan VEO', Sánchez ha subrayado que existía una "demanda latente", ya que se han beneficiado de estas ayudas para gafas y lentillas "más de 370.000 menores de 16 años". Por ello, ha celebrado su ampliación, con "otros 23,4 millones de euros", que se suman a los 48 millones iniciales.

MÓNICA GARCÍA SUBRAYA QUE LAS OCHO CANDIDATURAS ERAN MAGNÍFICAS

Sobre uno de estos destacados, concretamente el relativo al anuncio de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, ha mostrado su satisfacción la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha subrayado, a través de la red social 'X', que las ocho ciudades que se habían postulado presentaron "candidaturas magníficas".

No obstante, los "criterios objetivos y concurrentes" han servido para designar a la capital maña como sede oficial, ha explicado. "Somos un Gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la vigilancia de futuras emergencias sanitarias", ha expresado al respecto, mientras que su secretario de Estado, Javier Padilla, ha compartido, por la misma vía, que "han sido ocho candidaturas de gran nivel".

De cualquier forma, este último ha puesto de manifiesto que "ha ganado la que se ha considerado más adecuada para albergar este organismo". "Ahora queda un proceso complejo de transición mientras las funciones se siguen ejerciendo", ha advertido, mientras que Sanidad ha expuesto que Zaragoza "albergará el nodo central para reforzar la capacidad del Estado en vigilancia, evaluación y respuesta ante amenazas para la salud de la población".

La decisión ejercida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se ha producido 13 meses después de que, en julio de 2025, el Congreso de los Diputados aprobara su creación, con el objetivo indicado entonces de reforzar las capacidades del Estado para responder ante futuras emergencias sanitarias, así como trabajar en vigilancia en salud pública, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.

Además, la misma también se ha acometido tras el compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón en la fase documental de candidaturas de asumir los gastos de mantenimiento del Pabellón de Aragón de la Expo de Zaragoza de 2008, edificio ofertado como sede definitiva, durante un máximo de cinco años desde la adjudicación.