Termina sin acuerdos el Consejo Interterritorial para abordar el Estatuto Marco, tras el rechazo de las CCAA

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este miércoles para abordar la reforma del Estatuto Marco y la huelga de médicos ha terminado sin acuerdos ante el rechazo de las comunidades autónomas a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

"Las comunidades autónomas han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Hoy las comunidades autónomas podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias (...) y han decidido no hacerlo, han decidido mirar para otro lado", ha aseverado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa tras el CISNS.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido en un pleno extraordinario del CISNS para tratar de forma monográfica el Estatuto Marco, pocos días después de la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros y en pleno conflicto con los sindicatos médicos, que mantienen convocada su quinta semana de huelga entre el 15 y el 19 de junio.

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