El Comité de Huelga médico acusa a Sanidad de renunciar al diálogo y "confundir" a la opinión pública sobre el Estatuto

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de médicos en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga médico ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de renunciar al diálogo como vía para resolver el conflicto del Estatuto Marco y de intentar "confundir" a la opinión pública con comunicados "tendenciosos e inexactos", además de plantear soluciones que considera "jurídicamente inviables" y responsabilizar a los médicos de la situación.

A través de un comunicado, el Comité de Huelga ha desmentido varias de las afirmaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad en una carta sobre la negociación del Estatuto Marco.

En este contexto, el Comité sostiene que es falso que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco recoja todas sus reivindicaciones, salvo las jurídicamente inviables o las que corresponden al ámbito competencial de las comunidades autónomas, tal y como asegura el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, sostiene que el Ministerio se ha opuesto a la creación de un Estatuto de la Profesión Médica y Facultativa no por una imposibilidad jurídica, sino por una decisión política, algo que, según asegura, el propio departamento le ha reconocido. Además, añade que su rechazo a un Estatuto propio no obedece a un "posicionamiento deliberado".

Respecto a la mesa de negociación específica para el colectivo, desmiente a Sanidad y niega que su creación dependa de las comunidades autónomas: "La creación de las mesas autonómicas de negociación propias de nuestro colectivo requiere modificaciones previas de la legislación básica del Estado y posicionamientos de la Mesa General de Negociación cuya competencia corresponde en exclusiva al ministerio".

En esta línea, también indica que el departamento que lidera García se ha negado a introducir en el texto la jornada semanal máxima obligatoria de 35 horas y a fijar retribuciones mínimas para la hora de guardia. En materia de jubilación, sostiene que el Ministerio tergiversa de forma deliberada su petición de incorporar coeficientes de corrección de la edad de jubilación basados en el exceso de jornada sostenido y estructural que soporta el colectivo.

"El Ministerio insiste en trasladar la responsabilidad del fracaso de la negociación al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), lo que representa una elusión flagrante de su responsabilidad negociadora. Si quiere poner a las comunidades autónomas ante sus contradicciones, debe empezar por alcanzar un acuerdo con nuestro colectivo", reprochan los sindicatos.

Por todo ello, el Comité considera que la carta recibida este miércoles sólo es un intento más para desviar la responsabilidad, ya que, a su juicio, los representantes de Sanidad no han logrado llevar adelante esta negociación. Así, las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que el Gobierno nombre interlocutores que "sí tengan la capacidad para coordinar a los ministerios implicados y poder alcanzar acuerdos que solucionen la situación actual".

CARTA DEL MINISTERIO

En la carta enviada por el Ministerio de Sanidad al Comité de Huelga, el departamento que dirige García afirma que la jornada laboral, tanto ordinaria como extraordinaria, computa a efectos de jubilación, ya que las horas de guardia cotizan y se tienen en cuenta para la jubilación conforme al ordenamiento jurídico.

Entre otros puntos, Sanidad explica a los sindicatos que la jornada ordinaria de 35 horas ya está incorporada en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco. Añade que esta jornada ya se aplica en la Administración General del Estado y que todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, que mantiene desde 2013 la detracción de 200 euros mensuales de las guardias en compensación por las 37,5 horas, han adaptado su jornada laboral ordinaria a las 35 horas.

Además, señala que las horas de guardia realizadas por encima de la jornada ordinaria cuentan con un régimen retributivo específico en la propuesta del nuevo Estatuto Marco, de modo que se reconocen y se retribuyen de forma diferenciada respecto de la jornada ordinaria. También defiende una clasificación profesional justa, acorde con el nivel formativo y la responsabilidad clínica.

"Confiamos en que todos estos avances sean conocidos por todos los profesionales sanitarios que legítimamente esperan mejoras en sus condiciones laborales y que desean avanzar en la resolución de este conflicto", concluye Sanidad en la carta enviada al Comité.