El CGE asevera que la suspensión cautelar de la guía enfermera para infecciones urinarias aumentará la demora en sanidad

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha aseverado este martes que la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar la efectividad de la guía que habilitaba a las enfermeras a indicar, usar y autorizar fármacos para el tratamiento de infecciones del tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas aumentará las esperas en el sistema sanitario, que será más ineficaz, perjudicando a las pacientes.

Así ha reaccionado el CGE en un comunicado a la decisión de la Audiencia Nacional, que ha respaldado la solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC) para suspender cautelarmente la efectividad de la Resolución de 9 de agosto de 2024, de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, por la que se valida esta guía, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto de 2024. Este auto supone que la guía no podrá aplicarse en ningún caso hasta la resolución del contencioso administrativo.

"La guía de la que es objeto la suspensión cautelar, así como el resto de guías que afectan a distintas áreas de la salud, permiten agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras", ha destacado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, quien ha insistido en que el objetivo es beneficiar al paciente, no menoscabar la actuación y competencias del médico.

Desde el CGE se ha hecho hincapié en que dejar actuar a los enfermeros ayudaría a resolver de modo ágil y efectivo este problema de salud, que la mitad de mujeres padecerá al menos una vez en la vida y que tiene un tratamiento "claramente pautado y eficaz". Así, el Consejo ha defendido que la prescripción enfermera, dentro de sus competencias, optimiza los circuitos asistenciales y mejora la continuidad de los cuidados, la prevención y el seguimiento terapéutico.

AFÁN "PURAMENTE CORPORATIVISTA" DE LA OMC

Por todo ello, ha denunciado que la batalla judicial iniciada por la Organización Médica Colegial tiene un afán "puramente corporativista". En esta línea, ha criticado que la argumentación empleada por la OMC, que defiende que la prescripción de medicamentos es un acto médico para el que se requiere la formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años de especialización, solo se utilice contra los profesionales de enfermería.

"No ven problema en que odontólogos y podólogos también figuren como prescriptores en la citada ley sanitaria a pesar de que su formación no es la de los médicos y, sin ir más lejos, cuentan con menos créditos en materia de farmacología en el Grado que una enfermera. Sin embargo, la obcecación de los compañeros médicos se focaliza únicamente en una profesión hermana como es la Enfermería", ha apuntado el CGE.

Ante los "riesgos" de judicializar y paralizar los avances en materia sanitaria y nuevas actuaciones que perjudiquen a los pacientes y al sistema sanitario, el Consejo de Enfermería ha asegurado que la solución está en aprobar la reforma de la Ley del Medicamento, cuyo anteproyecto sitúa a las enfermeras como profesionales con plena capacidad prescriptora en el ámbito de sus competencias, al mismo nivel de otras profesiones sanitarias.

"Hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al SNS y por dar seguridad jurídica a las enfermeras en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad, contando con un grupo de expertos multidisciplinar, donde hay médicos, farmacéuticos y enfermeras, a los que se está ninguneando al recurrir estas guías. Pedimos respeto y ajustarnos a la legislación vigente", ha expresado Pérez Raya.