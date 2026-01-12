La AN suspende cautelarmente la guía que permitía a enfermeras recetar medicamentos para infecciones de orina en mujeres

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de la Audiencia Nacional. - GUSTAVO VALIENTE / EP - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la efectividad de la guía que habilitaba a las enfermeras a indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos para infecciones de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas.

De este modo, la Audiencia Nacional ha respaldado la solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC) para suspender cautelarmente la efectividad de la Resolución de 9 de agosto de 2024, de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, por la que se valida esta guía, hasta que recaiga sentencia firme sobre este recurso. Este auto supone que la guía no podrá aplicarse en ningún caso hasta la resolución del contencioso administrativo.

Para el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, este auto respalda los argumentos de la corporación médica para garantizar la seguridad del paciente y la adecuada cualificación profesional para el diagnóstico y tratamiento. "Con este auto se subraya que la rapidez o la conveniencia organizativa no pueden prevalecer sobre la garantía de una atención sanitaria basada en la formación y competencias legalmente atribuidas", subraya.

"Este auto no supone un cuestionamiento del papel esencial de la enfermería, profesión imprescindible y complementaria, sino una llamada a respetar el marco legal vigente y el principio de prudencia cuando se adoptan decisiones que afectan directamente a la salud de las personas. Desde la OMC siempre hemos defendido la colaboración entre profesionales, pero también la necesidad de que cualquier cambio competencial se base en una evaluación rigurosa, dialogada y sustentada en la evidencia científica y en la seguridad del paciente", enfatiza Cobo.

Finalmente, el presidente de la OMC ha resaltado que la resolución de la Audiencia Nacional refuerza la posición de la corporación médica y confirma que su actuación ha sido "responsable, proporcionada y orientada exclusivamente a la protección de los ciudadanos y a la calidad del sistema sanitario".

Desde la OMC defienden que la prescripción de medicamentos es un acto médico para el que se requiere la formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años especialización. En este sentido, recuerdan que, tanto la legislación europea como la española, reservan en exclusiva a médicos, odontólogos o podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, la facultad de instaurar tratamientos con medicamentos sujetos a prescripción médica y todo ello en base a "proteger y garantizar" la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

EL BOE PUBLICÓ LA GUÍA EN AGOSTO DE 2024

En agosto de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud por la que se validaba la guía.

Con esta norma las enfermeras podían recetar tratamientos para las infecciones del tracto urinario (ITU), que abarcan principalmente dos tipos: cistitis, que es la infección de la vejiga o del tracto urinario inferior, y pielonefritis, que es la infección del tracto urinario superior que afecta a los riñones.

El tratamiento de la ITU no complicada, que es frecuente en mujeres adultas, se basa en el inicio temprano de medicación con antibiótico, sin necesidad de urocultivo rutinario. El objetivo es aliviar los síntomas y erradicar la infección de manera rápida y eficaz, maximizando la accesibilidad al sistema sanitario.