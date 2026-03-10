CESM exige a Mónica García que rectifique tras acusar a los médicos de usar a los pacientes como "rehenes" en la huelga

Manifestantes portan pancarta con lema 'La firma de la vergüenza' durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, a 14 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Mé - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que rectifique sus declaraciones en las que acusaba a los médicos de utilizar a los pacientes como "rehenes" en el conflicto actual por el borrador del Estatuto Marco, "y no utilice expresiones que busquen estigmatizar a los profesionales frente a la opinión pública".

Desde el sindicato puntualizan que "para que haya un 'rehén' debe haber un 'secuestrador', papel que en absoluto están jugando los médicos en la defensa tanto de sus derechos laborales como, sobre todo, de la seguridad de los pacientes". Así, recuerda que los médicos están saliendo a defender que "se les permita ejercer en condiciones laborales dignas para ellos y para los pacientes precisamente porque el ministerio se niega a atender las reivindicaciones clave del colectivo".

Por este motivo, la Confederación considera que las palabras de la ministra "suponen un trato indigno" para los médicos que trabajan en el sistema sanitario, y recuerda que aquellos que se acogen a la huelga "están ejerciendo su derecho constitucional", y que en este caso lo hacen, "en defensa de una calidad asistencial y de un Sistema Nacional de Salud que actualmente se están viendo amenazados por las condiciones en las que ejercen los profesionales y por una modificación de una norma que está ignorando las principales reivindicaciones del colectivo".

Así, recuerda que médicos y facultativos de todo el territorio nacional están llamados a secundar los cinco días de paro que hay fijados para la próxima semana - 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo-reclamando un estatuto propio de la profesión médica y facultativa.

Respecto a las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, desde la confederación desmiente que "la única vía a la que se recurre sea el conflicto, puesto que en ningún momento ha dejado de tender la mano al diálogo". Y recuerdan que "fue el propio Ministerio de Sanidad -a través del secretario de Estado, Javier Padilla- quién rompió unilateralmente cualquier negociación el pasado mes de diciembre, negociación que no se ha retomado con el comité de huelga desde entonces pese a los múltiples requerimientos hechos".